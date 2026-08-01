NATACIÓ
La plata del duo mixt lliure obre el medaller espanyol a l’Europeu de natació artística
Iris Tió i Dennis González es rescabalen després d’un divendres en què no van poder pujar al podi
Fermín de la Calle
Espanya va aconseguir la seva primera medalla en l’Europeu de natació artística que es disputa a París. La parella del duo mixt lliure formada per Iris Tió i Dennis González van pujar al segon esglaó del podi inaugurant així el medaller espanyol, que divendres no va poder aconseguir-ne cap a les dues finals que es van disputar. Precisament Tió i González eren dos dels protagonistes que havien patit la decepció divendres i saltaven a la piscina amb ganes de rescabalar-se.
Rutina emocionant
La rutina, que van executar sota els acords de ‘Babe I’m gonna leave you’ de Led Zeppelin, va ser esplèndida, amb una gran càrrega d’impressió artística que fins i tot va arrencar algunes llàgrimes a la seleccionadora Andrea Fuentes. Tot i tenir poca dificultat tècnica, la perfecta execució i l’emoció amb què ho van interpretar els va donar una puntuació de 162,95 en impressió artística.
Aquesta actuació els va col·locar líders a l’espera del que fessin els tres finalistes que restaven. Els primers van ser els britànics Ranjuo Tomblin, el guanyador de l’or en solo masculí divendres, i Isabelle Thorpe. Un exercici amb més dificultat que el de Tió i González. Els britànics es col·locaven primers per tres dècimes de punt per sobre d’Espanya. Els següents eren els russos, amb la màxima dificultat tècnica. Nab Trofimov i Alina Rumiantseva completaven la seva rutina davant l’atenta mirada de la coreògrafa russa Masimova, que observava des de la vora de la piscina com patien un ‘beisman’, una penalització al no cometre un error en un dels seus elements, i això els deixava quarts fora del podi. Itàlia va aconseguir el bronze finalment.
Després de tres Europeus encadenant l’or en aquesta disciplina, ara arriba la plata, que és la primera medalla espanyola en aquest Campionat d’Europa de natació artística que va començar amb mal peu en la primera jornada. Iris Tió i Lilou Lluís, que al matí havien aconseguit la millor puntuació en les preliminars, van acabar vuitenes després de cometre un error en el primer element obligatori de l’exercici. I després el bicampió del món Dennis González va acabar quart en el solo tècnic masculí en la seva tornada a la competició després de sotmetre’s a una operació d’espatlla. L’espanyol va sumar la millor puntuació en expressió artística dels finalistes, però el seu exercici tenia menys dificultat i va acabar quart. Aquest dissabte també es disputarà el duo femení lliure en què competiran Iris Tió i Lilou Lluis amb opcions d’aconseguir la que seria la segona medalla espanyola en la competició.
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