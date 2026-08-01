Paula Blasi, de Llívia, a punt per afrontar el seu primer Tour de França
La ciclista de l’equip UAE Team L’Imad, amb només 23 anys, debutarà a la millor cursa del món sense pressió, però amb el pes d'un mallot vermell de la Volta a Espanya
La ciclista llivienca Paula Blasi debutarà aquest dissabte en la cursa més important del calendari: El Tour de França. La ronda gal·la començarà avui mateix a la localitat suïssa de Lausana una edició que no només presenta una de les alineacions de favorites més nombrosa dels darrers anys, sinó que a sobre aposta per un recorregut amb molts incentius, ple de paranys i amb una imponent etapa reina que farà pujar les ciclistes a un dels ports més mítics de França, el llegendari Mount Ventoux.
Blasi, resident a Llívia, arriba a la prova francesa sense cap mena de pressió. Sobre el paper, s’enfrontarà amb rivals que tenen molta més experiència en proves d’aquestes característiques. Però precisament això pot ser un punt a favor per a ella. El recorregut que ha plantejat l’organització és molt equilibrat, i coneixent com aprofita cada etapa el pilot femení, no s’ha de descartar que una etapa en principi pensada perquè la lluiti l’escapada, signifiqui un ensurt a alguna de les intocables.
Precisament en aquest tipus d’etapes és en els que pot brillar la ciclista nascuda a Esplugues de Llobregat. I el cert és que no caldrà que esperi en excés, ja que tant en la primera com la segona etapa, hi ha alguns ports aparentment de poca importància que podrien ser importants de cara a esgarrapar uns segons preciosos. Sobretot tenint en compte que cada instant de bonificació que s’atorga a la línia d’arribada es lluitarà de valent.
Més enllà dels primers compassos, la contrarellotge de l’etapa 4, amb un parell de pujades que exigiran les ciclistes, serviran per separar, si més no d’inici, el gra de la palla. La joventut de Blasi fa que no es tingui una imatge massa clara de les seves capacitats en aquests tipus d’esforços. Una de les millors pedres de toc, en aquest àmbit, podria ser la contrarellotge dels Campionats Nacionals, on va ser quarta a 39 segons de l’altra catalana que serà a Suïssa per l’inici del Tour, Mireia Benito.
A partir d’aleshores, el Tour embogirà. Les cinc etapes que restaran a la prova seran dia si, dia també, jornades per a les favorites, amb perfils que no deixaran ni un instant de descans. I a dos dies d’acabar el Tour arribarà la gran etapa. L’imponent Mont Ventoux esperarà les ciclistes en una etapa brutal de 146 quilòmetres que acabarà amb la pujada de gairebé 16 quilòmetres al 8,8% de pendent.
Tampoc cal passar per alt la darrera de les etapes de la prova, que el saldarà amb quatre ascensions al Col d’Eze. Un terreny en què Pauline Ferrand-Prévot buscarà revalidar títol, mentre Demi Vollering, Kasia Niewiadoma o Anna van der Breggen intentaran recuperar la que ja va ser la seva corona.
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