Ciclisme | Tour de França
Paula Blasi, de Llívia, es vesteix de blanc en el primer test del Tour de França
La ciclista resident a la població cerdana va travessar la línia d’arribada a només 8 segons del grup de les favorites al mallot groc
Sense oferir l’exhibició del segle, però complint amb l’esperat. Paula Blasi ha acabat l’etapa inaugural del seu debut en el Tour de França femení amb una bona actuació individual després de sobreviure i ser dotzena a la línia d’arribada al capdamunt de la pujada de Saint François, a la localitat suïssa de Lausana. Una primera etapa que es s'ha viscut amb una emoció especial, tenint en compte que donava la possibilitat a moltes ciclistes de vestir-se amb el primer mallot groc de la cursa.
Al final, no hi han hagut sorpreses, i malgrat que les ciclistes de la classificació general han forçat la màquina per evitar que les especialistes aguantessin a la curta i explosiva pujada, la vencedora ha estat Lorena Wiebes. Un triomf incontestable de la ciclista neerlandesa que s'ha aferrat amb totes les seves forces en les rampes de gairebé el 14% que ha hagut de superar el pilot ja en el darrer quilòmetre de cursa.
La segona posició ha estat per la ciclista mauriciana Kimberley Le Court, que semblava la millor posicionada en els darrers 400 metres, soldada a la roda d’una combativa Demi Vollering que ha acabat tercera, però el cert és que quan Wiebes ha accelerat, no ha tingut el canvi de ritme suficient per agafar-li la roda i ni tan sols somiar amb avançar-la a la línia d’arribada.
Blasi, líder de les joves
La pujada explosiva i els diversos canvis de ritme no han beneficiat massa les opcions de triomf de la ciclista d’Esplugues de Llobregat, però resident a Llívia, Paula Blasi. La ciclista de 23 anys ha aguantat en els primers compassos de la darrera pujada, però no ha tingut les cames per entrar a la selecció definitiva que ha fet Vollering, i ha arribat a meta encapçalant un segon grup de ciclistes que cedia 8 segons amb el de les favorites.
Una actuació més que positiva tenint en compte que es tracta del seu primer Tour. És igualment destacable el fet que comandar aquest segon grup li van permetre vestir-se amb el mallot blanc que distingeix la millor ciclista menor de 25 anys. No imposa com el groc, és clar, però no per això s’ha de menystenir.
Diumenge, nova opció per a les ciclistes més ràpides del pilot. En aquesta ocasió, les dificultats muntanyoses seran poc rellevants i les especialistes a l’esprint tindran una nova opció per guanyar una etapa.
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