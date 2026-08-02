LA PRETEMPORADA BLAUGRANA
El Barça cancel·la l’últim amistós de Birmingham
El Preston North End al·lega que pateix moltes baixes i que s’anava a presentar amb la immensa majoria de jugadors del sub-21
Joan Domènech
El Barça tornarà a Barcelona aquest dilluns sense disputar el segon amistós que tenia programat a Birmingham. El duel davant el Preston North End s’ha cancel·lat a instàncies del club anglès. El rival blaugrana ha argumentat que té moltes baixes i que només podia reparar-les presentant-se amb una majoria de jugadors del seu equip sub-21. La prioritat del Preston és garantir el seu millor equip possible per a l’inici de la competició oficial dissabte vinent amb l’eliminatòria de la Cup contra el Huddersfield.
Davant la menor exigència que oferiria l’assaig, el Barça ha preferit renunciar-hi. El partit s’havia de jugar a les 15 hores a les instal·lacions de St. George’s Park, on s’allotja el Barça, i a porta tancada, com el primer davant l’Europa a Sant Joan Despí. L’alternativa serà una sessió d’entrenament convencional que avançarà el viatge de tornada a Barcelona.
El següent amistós del Barça serà un triangular que jugarà dissabte 8 d’agost davant l’Udinese i el Nottingham Forest, amb dos partits de 45 minuts a la ciutat italiana. El Joan Gamper del dia 19 contra l’Al-Ahly egipci culminarà el programa de la pretemporada abans de l’estrena de lliga el dia 23 a Elx.
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