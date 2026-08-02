Ciclisme | Tour de França
Paula Blasi, de Llívia, es manté com la millor jove del Tour de França
Lorena Wiebes referma el mallot groc en el primer esprint massiu del Tour de França
El pilot del Tour de França Femení continua el seu camí fins a Niça, on acabarà d'aquí a una setmana la cursa per etapes més important de tota la temporada. Una ronda gal·la en què està sobresortint la ciclista neerlandesa Lorena Wiebes, que vestida de groc s'ha tornat a imposar en aquesta segona etapa després de completar un magnífic i poderós esprint que ha deixat a la resta d'especialistes sense opció. Paula Blasi, veïna de Llívia, continua un dia més vestida amb el mallot blanc de millor jove.
Aquesta segona etapa, encara en terres suïsses, es pressuposava un esprint i ho ha acabat sent, tot i que no com Wiebes i el seu SD Worx es podien imaginar. Davant l'evident superioritat que ja va mostrar la ciclista neerlandesa en la primera de les etapes, el Lidl Trek ha optat per oblidar-se d'un duel de tu a tu, i ha intentat castigar des de l'escapada el tren de ciclistes que havien de llançar l'especialista de la formació dels Països Baixos.
Lluita de guerrilles
I el cert és que s'han quedat a poc més de mig quilòmetre d'aconseguir-ho. El pilot s'ha passat gairebé 90 quilòmetres sense donar massa temps a les escapades, fins al punt que havia absorbit aquest primer intent abans de començar la darrera dificultat muntanyosa de la jornada. Un moment en què Riejanne Markus ha aprofitat per filtrar-se en un segon grup que ha atacat el pilot, i que s'ha llançat a afrontar la darrera pujada. Markus no ha vacil·lat, i a les primeres de canvi, ha proposat un ritme que anava despenjant rivals fins a quedar-se sola a 40 quilòmetres de meta.
La ciclista neerlandesa del Lidl Trek tot just tenia un minut de marge respecte al pilot, però el cert és que la seva insistència era admirable. A menys de 25 quilòmetres del final l’SD Worx ha començat la persecució, i si bé és cert que l’avantatge de Markus s’havia reduït a la meitat quan entrava en els darrers 10 quilòmetres, la neerlandesa no es donava per vençuda.
Una insistència que l’ha permès somiar quan, a menys de 5 quilòmetres, continuava amb el mateix marge. Però aleshores ha aparegut la cavalleria de l’SD Worx, que sobretot gràcies a una imperial Lotte Kopecky ha aconseguit que el pilot cacés Markus quan només li faltaven 600 metres.
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