Futbol
El CE Manresa incorpora Daniel Ferrer procedent del filial de l'Europa
El jugador de 20 anys, que pot jugar de mitjapunta o enganxat a la banda, destaca pel seu "dinamisme, nivell tècnic i presa de decisions", assegura el director esportiu bagenc, Sergi Benavides
Regió7
El CE Manresa ha incorporat Daniel Ferrer, fill d'AlbertTxapi Ferrer, procedent del filial del CE Europa. El jove jugador de 20 anys, que pot jugar de mitjapunta o enganxat a la banda, es va estrenar amb la samarreta blanc-i-vermella en el primer amistós davant el CE Sabadell.
El director esportiu del CE Manresa, Sergi Benavides, ha explicat, a Regió7, que és un jugador "versàtil" que pot jugar tant d'extrem com per dins, apareixent entre línies. A més, ha assegurat que destaca per ser "dinàmic, tenir un alt nivell tècnic i una bona presa de decisions".
Ferrer ha passat per les categories inferiors de diversos equips professionals. En el seu últim any en categories formatives va vestir la samarreta del juvenil A del Barça de Divisió d'Honor i es va proclamar campió de la UEFA Youth League, la màxima competició continental per clubs del futbol base. La temporada passada va començar-la al filial del Còrdova, equip amb qui va disputar 13 partits al grup 10 de Tercera Federació. A meitat de curs va fitxar pel filial del CE Europa i va ser rival del CE Manresa al grup cinquè de la mateixa categoria.
La setmana passada va disputar els seus primers minuts amb la samarreta blanc-i-vermella davant el CE Sabadell. Ferrer va ocupar la mitjapunta del primer onze inicial de la pretemporada de l'equip dirigit per Sergi Trullàs.
- Mor una nena de 13 anys en un tràgic accident entre una autocaravana i un camió a l'AP-7 a Benicàssim (Castelló)
- L’avís d’Alejandro Sáez, expert de l’Organització Meteorològica Mundial: «Aquests episodis de calor extrema seran els més lleus de la resta de les nostres vides»
- De l'esperança a la frustració en 24 hores: 'Vam veure que molts entraven a Ceuta i vam fer el mateix, però no hi vam trobar ni menjar
- La pluja arriba a la regió central després del juliol més sec en 70 anys
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'En moltes famílies amb tres o més fills, els rols tendeixen a distribuir-se de manera implícita
- La platja a una hora de Manresa amb aparcament gratuït
- Mor Faten Ben Amar, promesa del futbol femení marroquí, quan intentava creuar la frontera amb Ceuta: 'El seu somni es va acabar abans de començar
- Els Mossos rescaten un nedador temerari davant el Port Olímpic i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura