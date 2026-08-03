Motor | WRC
Gil Membrado, d'Olost, signa en el Ral·li de Finlàndia la seva primera doble victòria al Mundial
El jove pilot de PAST, de només 18 anys, se situa en segona posició a la general del WRC3 i es manté amb opcions de títol en la de Junior WRC, a l'espera del ral·li de Xile el proper mes de setembre
El jove pilot de ral·lis Gil Membrado es va consolidant, a marxes forçades, entre les grans promeses que cada vegada són més realitat en el panorama internacional. Diumenge, el pilot d'Olost es va apuntar, per primera vegada, un doble triomf, tant en la categoria Junior WRC com en WRC3. Ho va aconseguir al prestigiós i sempre traïdor Ral·li de Finlàndia, on cap pilot de l'estat havia aconseguit pujar al graó més alt del podi des del 2005, quan Dani Sordo va guanyar també la categoria d'accés al Mundial.
L'olostenc va quallar una estrena a la prova finlandesa d'escàndol, conduint el seu Ford Fiesta Rally3 amb una precisió i velocitat dignes d'un gran campió. Una habilitat i manera d'afrontar cadascuna de les especials que fins ara només es pressuposava a pilots amb molta experiència, però que el jove pilot lluçanès de només 18 anys s'ha proposat trencar. Fins al punt no només d'encapçalar dues classificacions al mateix temps, sinó de mantenir-se ferm en el lideratge de les mateixes i sumar el màxim de punts.
No en va, la prova al país suomi és considerada una de les més complexes de tot el mundial. Les pistes i recorregut que es plantegen exigeixen sempre la màxima velocitat als pilots, augmentant de manera significativa el risc de patir un accident o sortida de pista que pot enviar en orris la feina feta fins aleshores. I si no, que ho preguntin a Sébastien Ogier i al seu copilot Julien Ingrassia, la parella amb més experiència al mundial, que va haver d'abandonar la prova després d'una esgarrifosa sortida de pista a la penúltima especial del dissabte.
Opcions al títol
La prova finlandesa ha deixat vist per sentència la categoria Junior WRC, que s'acabarà de decidir entre el 10 i el 13 de setembre al Ral·li de Xile. La darrera prova d'una categoria que ara mateix encapçala el suec Calle Carlberg amb 95 punts, perseguit molt de prop pel turc Ali Türkkan amb 92. Membrado és tercer, amb un total de 71. Una diferència de 24 punts que pot semblar gairebé impossible de remuntar, però que es torna més assequible si es té en compte que la prova xilena tindrà puntuació doble.
Membrado també ha tingut un gran debut a la categoria de WRC3, en què ara mateix és segon de la classificació general. Davant seu només hi ha l'italià Matteo Fontana, que ha sumat 117 punts en les sis proves que ha competit. L'olostenc només ha pres part en cinc de les deu proves disputades al mundial, i es troba empatat a 91 punts amb el polonès Tymek Abramowski, que ha participat en el mateix nombre de proves que Membrado.
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