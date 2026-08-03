Motocròs
Guillem Farrés, de Balsareny, acaba segon a Lommel i es manté líder del mundial d'MX2
El pilot bagenc va demostrar damunt l'exigent sorra del traçat belga que està preparat per lluitar pel títol fins al darrer Gran Premi
El pilot de motocròs de Balsareny Guillem Farrés continua en un gran estat de forma, i malgrat no poder allargar la ratxa de quatre victòries que encadenava, va tornar a pujar al podi al Gran Premi de Lommel. Un segon lloc que li permet augmentar fins als 47 punts el seu avantatge sobre el belga Sacha Coenen, el principal rival del bagenc a la classificació general del mundial d’MX2.
El traçat de Lommel és considerat com un dels més durs del calendari a causa dels grans forats que apareixen a la sorra a mesura que avança el cap de setmana, afectant sobretot les mànegues de carrera, on resulta essencial escollir les bones línies a cada revolt. El jove pilot de Balsareny va tornar a tenir problemes a la sortida de la classificació, i no li va quedar més remei que remuntar.
No va ser tota la mala sort que va viure en aquesta mànega, ja que quan rodava cinquè va patir una petita caiguda que el va obligar a guanyar llocs de nou. Al final, amb tranquil·litat i clarividència, va saber trobar les línies de cursa més efectives i va acabar en una tercera posició que li permetia sumar 8 punts al campionat.
L’inici de la primera mànega de cursa, ja en diumenge, va ser més fàcil. Farrés es va col·locar com a líder abans d’acabar la primera volta, però un parell d’ensurts li van minvar la confiança, i el seu company Camden McLellan el va superar. També ho va fer Simon Längenfelder, i el bagenc es va haver de conformar amb el tercer lloc en la primera cursa.
A la segona i definitiva, Farrés es va tornar a col·locar en primera posició en els primers revolts, però Längenfelder el va fer fora de pista i es va veure superat per McLellan. Seguint el seu company d’equip, van caçar el pilot alemany de KTM, i tots dos el van aconseguir avançar per signar un 1-2 per Triumph. Un bon resultat final pel balsarenyenc, sobretot pensant a llarg termini.
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