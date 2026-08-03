Curses de muntanya
Jan Torrella, de Bagà, acaba en 12è lloc la Salomon Pitz Alpine Glacier Trail
El jove atleta berguedà va arribar a ser sisè després del primer tram de baixada, però va acusar l'esforç en el segon, i va acabar cedint posicions en el darrer descens
El jove corredor de muntanya baganès Jan Torrella va certificar un agredolç 12è lloc a l'exigent Salomon Pitz Alpine Glacier Trail. Una prova que s'emmarca al calendari global de les Golden Trail World Series, en què Torrella ja havia participat a inicis de temporada a la Ledro Sky del Trentino, on havia estat setè. La cursa de l'atleta de Bagà d'aquest cap de setmana va tenir dues parts antagòniques. La primera, en el tram de pujada, que va ser gairebé perfecta, però el cansament li va passar factura en el descens, i va acabar perdent unes posicions precioses.
Torrella va iniciar la prova amb la intenció d'anar de menys a més, una estratègia que acostuma a seguir en proves d'aquesta exigència. Un plantejament de cursa que li va permetre actuar amb certa progressivitat, sense passar-se en la zona "plana" inicial i exigint-se una mica més en el primer tram de pujada, en què passava de l'11è al 8è lloc. Se sentia fort, i en el segon tram més exigent va tornar a volar, millorant una posició en poc més d'un quilòmetre i mig que portava els atletes fins als 2.778 metres d'altitud.
En el primer tram de descens Torrella va continuar millorant llocs, consolidant-se al sisè lloc i guanyant cada vegada més confiança. Però abans d'afrontar el segon tram de baixada, les cames li van començar a fallar, i en comptes de centrar-se a progressar es va haver de preocupar de no patir cap caiguda, encara que això signifiqués perdre posicions. Així va ser, i a poc a poc Torrella va anar veient com aquells rivals a qui havia superat pujant, ara l'avançaven en un darrer tram de la prova que se li va fer un pèl llarg. Així i tot, és 11è a la classificació general de les sèries mundials.
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