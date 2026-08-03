Ciclisme | Tour de França
Paula Blasi, de Llívia, defensarà el mallot blanc a la contrarellotge del Tour de França
La ciclista de l'UAE ha salvat in extremis el lideratge de la classificació de millor jove en una etapa trencacames en què Sigrid Haugset ha fet bona una cavalcada de més de 112 quilòmetres, la majoria en solitari
La contrarellotge de demà dimecres serà definitòria de cara a conèixer fins a quin punt l'UAE permet a Paula Blasi lluitar per aquest Tour de França. La ciclista resident a Llívia ha salvat en la tercera etapa de la cursa un primer ultimàtum de cara a veure fins a quin punt pot lluitar per algun mallot en el seu debut a la prova francesa, ja que malgrat avui no poder aguantar en el grup de les millors en una primera selecció que ha proposat Kim Le Court, ha acabat entrant a meta amb elles.
En aquesta tercera etapa, el Tour entrava per primera vegada en aquesta edició a França, i el perfil trencacames que proposava l'organització no ha deixat indiferent. El pilot s'ha tornat a mostrar molt controlador en els primers compassos, i no ha estat fins al segon ascens del dia que han deixat volar l'escapada. Un grup d'onze ciclistes en què destacava Lotte Kopecky. Però la ciclista belga estava molt vigilada, i la noruega Sigrid Haugset ha aprofitat per començar una cavalcada que ha durat 88 quilòmetres.
Kopecky ha reaccionat tard, però quan ha engegat la moto s'ha quedat sola perseguint. Per darrere, el pilot deixava fer, sempre mantenint un temps de marge amb el grup de les més ràpides, entre les quals la líder fins avui, Lorena Wiebes.
La noruega i la belga han protagonitzat una persecució individual durant més de 80 quilòmetres, i malgrat que la integrant de l'SD Worx ha tingut la cap de cursa a 10 segons, ha creuat la frontera del risc i s'ha hagut de conformar amb el segon lloc. Els 88 quilòmetres en solitari que ha afrontat Haugset per acabar guanyant han establert un nou rècord en la història de la cursa. Doble premi per a ella que, a sobre, s'ha vestit amb el mallot groc.
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