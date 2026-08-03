Natació artística | Europeu de París
Txell Ferré, de Manresa, es penja la plata en el primer asssalt per equips del Campionat d'Europa
El conjunt estatal, amb la manresana com a saltadora en la majoria de les acrobàcies, només s'ha vist superat per una selecció russa que tornava a la màxima competició europea després de més de quatre anys
La nedadora artística manresana Txell Ferré s'ha penjat una brillant medalla de plata en el primer assalt per equips al Campionat d'Europa que s'està disputant aquests dies a París. El Centre Aquàtic de la capital francesa ha tornat a portar sort al conjunt que dirigeix Andrea Fuentes, que amb una rutina d'excel·lent s'han quedat a menys de 3 punts d'assaltar l'or de l'equip rus. Una selecció que tornava a la màxima competició continental després de més de quatre anys de veto d'ençà de l'inici a la invasió a Ucraïna.
No hi ha hagut cap sorpresa quant als tres combinats que han ocupat les places de podi a la final de l'Equip Lliure. Itàlia ha ocupat la tercera posició després de clavar una coreografia que presentava la tercera targeta de dificultat més elevada de la final, que s'encarregava d'augmentar el primer element híbrid, que amb una dificultat individual de 15,70 punts que el convertia en el segon més elevat de tota la final.
Amb la rutina Àngels i dimonis, el combinat transalpí s'ha penjat la medalla de bronze amb una puntuació final de 256,1558. Lluny, però, de les dues grans referències històriques al continent: Espanya i Rússia. El combinat estatal, amb la manresana Txell Ferré com a executora de la majoria d'acrobàcies de l'exercici, ha perfeccionat per la final la seva rutina: La locura. Una proposta que ajunta la melodia del celebrat compositor Hans Zimmer amb la força i energia vital de tots aquells grans genis a qui, abans de ser reconeguts, se'ls acusava d'estar bojos.
Impressió contra dificultat
Andrea Fuentes ha apostat per augmentar el màxim la seva targeta de dificultat, i confiar en la bona execució i la sempre brillant impressió artística per sorprendre el combinat rus. Prova d'aquesta aposta ha estat precisament el fet que el combinat estatal no només ha presentat la segona targeta de dificultat més elevada, sinó que ha executat a la perfecció l'acrobàcia amb major coeficient de dificultat de tota la final. Tot confiant, com ja és habitual, en una impressió artística que sempre és diferencial per a la selecció estatal.
Fins al punt que la diferència en aquest sentit ha estat favorable a Ferré i les seves companyes, que han superat en gairebé 7 punts al conjunt rus. Les guanyadores de l'or, però, presentaven tant la targeta de dificultat més elevada de tota la final com l'element híbrid amb major coeficient de tota la final. Una aposta per la dificultat que s'ha exemplificat precisament en el darrer element híbrid, que han pujat gairebé cinc punts respecte a la ronda preliminar.
Precisament aquest darrer element ha donat una alegria momentània al conjunt estatal, ja que els jutges l'han hagut de revisar per confirmar que l'havien executat de manera correcta. Al final, però, la decisió no ha comportat cap penalització per al conjunt rus, que amb una puntuació total de 285,0346 han sobrepassat els ja excel·lents 282,3541 que havia aconseguit Espanya. Demà dimarts, segon assalt a París en l'Equip Tècnic.
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