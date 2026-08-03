Natació artística | Europeu de París
Txell Ferré, de Manresa, torna a competir aquesta a la piscina on es va penjar el bronze olímpic
La nedadora bagenca debutarà aquesta tarda en un Campionat d'Europa de París en què l’equip d’Andrea Fuentes intentarà repetir, si no millorar, els tres metalls assolits al Mundial de Singapur
La nedadora manresana Txell Ferré encetarà aquesta tarda, a les quatre, la seva participació en el Campionat d’Europa de Natació Artística que es disputa a la piscina del Centre Aquàtic de París. Una instal·lació que de segur porta molts bons records al conjunt que ara dirigeix Andrea Fuentes, ja que és la mateixa piscina on es van penjar un històric bronze olímpic fa tot just dos anys, a París 2024, després d’un període de 12 anys de sequera per a la selecció.
Aquella va ser una de les primeres experiències amb l’equip absolut de la manresana, que aleshores encara no havia complert els 18 anys. Al Centre Aquàtic, l’equip que el 2024 dirigia Mayuko Fujiki, va sorprendre tothom amb una rutina acrobàtica valenta, sense complexos i molt exigent des del punt de vista físic que les va servir per superar el combinat japonès.
En aquella ocasió, la coreografia escollida per assaltar un metall, que també era històric per a la Catalunya central, ja que era el primer que s’aconseguia des de l’or que l’equip de waterpolo es va penjar a Atlanta 96. En aquella ocasió, la rutina premiada va ser One shot, one opportunity, seguint la ja llegendària cançó d’Eminem Lose Yourself, que també va ser la banda sonora de la celebrada pel·lícula 8 Mile.
En aquesta ocasió, però, la rutina acrobàtica que presentarà Andrea Fuentes i companyia serà l’espectacular Berghain de la cantant de Sant Esteve Sesrovires Rosalía. Una coreografia que l’equip estatal ja va estrenar en la prova de la Copa del Món que es va disputar a Pontevedra el passat mes de maig, i que els va servir per penjar-se una valuosa plata, només per darrere del Canadà. De cara a l’europeu, la rutina hauria d’estar més rodada, i fins i tot es contempla la possibilitat que Fuentes i el coreògraf Víctor Cano intentin incorporar nous elements per aconseguir augmentar la dificultat i d’aquesta manera aspirar a una millor qualificació final.
Triple objectiu
Com en gairebé cada competició, l’equip estatal arriba a l’europeu amb la intenció de, com a mínim, repetir el triple metall que van aconseguir l’estiu passat al Mundial de Singapur. En aquella ocasió totes tres medalles van ser de bronze, però segur que el fet de tornar a competir en un entorn tan especial com el Centre Aquàtic de París els donarà ales. I és que no només les nedadores en guarden un bon record, ja que l’actual seleccionadora també va pujar al podi, aleshores encapçalant els Estats Units, per rebre una brillant medalla de plata.
El conjunt estatal tindrà avui la primera pedra de toc quant a les rutines per equips, amb la final de la modalitat lliure. Ferré i el seu equip es llançaran a la piscina parisenca en setena posició, la penúltima. Darrere seu només hi quedaran les grans favorites a la prova, la selecció russa. Un equip que encara haurà de competir sota el nom d’Esportistes Neutrals, però que torna a la màxima competició continental després de més quatre anys i mig de veto, d’ençà de l’inici de la invasió a Ucraïna.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'En moltes famílies amb tres o més fills, els rols tendeixen a distribuir-se de manera implícita
- El funeral per Pau Simon deixa petit el centre cívic de Sant Martí de Torroella
- Mor una nena de 13 anys en un tràgic accident entre una autocaravana i un camió a l'AP-7 a Benicàssim (Castelló)
- La platja a una hora de Manresa amb aparcament gratuït
- El millor aliment per al cor, segons la cardiòloga Magdalena Perelló: «Abaixa la pressió arterial, redueix el colesterol i combat la inflamació»
- Ni infecció d'orina ni problema ginecològic: aquests són els símptomes que poden alertar d'un càncer de bufeta
- De l'esperança a la frustració en 24 hores: 'Vam veure que molts entraven a Ceuta i vam fer el mateix, però no hi vam trobar ni menjar
- Núria Roure, psicòloga experta en son, explica l’error comú en dutxar-te abans d’anar a dormir que t’impedeix conciliar el son