Xevi Pujol, nou director esportiu del Barça
El manresà firma un contracte per a les pròximes tres temporades
Marc del Río
Ja és oficial. Xevi Pujol arriba al Barça després que el club blaugrana n'hagi anunciat aquest dilluns la incorporació com a nou director esportiu de la secció de bàsquet. En el comunicat, el Barça confirma que el manresà serà «el màxim responsable esportiu del Barça de bàsquet i l'encarregat de definir la filosofia esportiva de la secció». Ha signat un contracte per a les pròximes tres temporades, fins al 2029.
Amb 36 anys, Pujol aterra al Palau Blaugrana després d'una trajectòria destacada i d'èxit com a director esportiu. Tot i la seva joventut, va ser l'arquitecte dels «miracles» d'una de les etapes més brillants de la història del Bàsquet Manresa i, aquesta última temporada, al Baskonia, va conquerir la Copa del Rei després d'haver liderat algunes de les incorporacions que van resultar decisives per al triomf de l'equip vitorià.
El bàsquet del Barça, a les seves mans
Des que va acabar la temporada passada, la tercera consecutiva sense títols, la cúpula del club va assumir que la secció de bàsquet necessitava un canvi profund de rumb. La secció travessa un dels moments més delicats de la seva història, i des del primer moment hi va haver consens que Pujol era l'home escollit per liderar la reconstrucció de l'equip.
La confiança en el manresà és absoluta i, des d'avui, ja té les regnes de la secció perquè totes les decisions esportives passin per les seves mans.
Pujol va començar a la base del Kids&Us Manresa, fins que Jaume Ponsarnau, aleshores entrenador del conjunt bagenc, li va oferir l'oportunitat d'incorporar-se al cos tècnic del primer equip. Corria l'any 2011 i, temps després, va fer el salt als despatxos.
Des de les oficines del Nou Congost, el manresà va detectar jugadors que avui són estrelles de l'Eurolliga, com Chima Moneke o Sylvain Francisco, consolidats en la màxima competició continental. Francisco, de fet, jugarà la temporada vinent sota les ordres de Željko Obradović al Panathinaikos.
L'«arquitecte dels miracles» a Manresa
Moneke, Francisco, Isma Bako i Joe Thomasson van coincidir en aquell històric Baxi Manresa que el 2022 va acariciar la glòria europea. Només La Laguna Tenerife, a la final de la Basketball Champions League disputada a Miribilla, va impedir que l'equip entrenat per Pedro Martínez aixequés el títol continental.
En la seva última temporada a la capital del Bages, Pujol va incorporar Cameron Hunt i Derrick Alston Jr., dos dels seus grans encerts com a director esportiu. Amb ell al capdavant de la direcció esportiva, el Bàsquet Manresa va disputar tres Copes del Rei i dos play-offs de la Lliga Endesa.
La seva bona feina li va obrir les portes del Baskonia. Va arribar a un club d'Eurolliga avalat per la seva trajectòria i va assumir el càrrec de secretari tècnic en substitució d'Alfredo Salazar, que va continuar formant part de l'estructura esportiva.
Pujol no va dubtar a apostar per Paolo Galbiati com a entrenador, després de la bona tasca del tècnic italià al Trento. Amb la temporada ja en marxa, també va incorporar Eugene Omoruyi procedent de l'Al-Nasr de Dubai.
Tant Galbiati com Omoruyi van tenir un paper clau en la final de la Copa del Rei, en què el Baskonia va derrotar el Reial Madrid per 89-100. Galbiati va superar tàcticament Sergio Scariolo i Omoruyi va ser el gran protagonista del partit amb 23 punts.
Gràcies a aquest títol, el Baskonia va posar fi a cinc anys sense aixecar cap trofeu, tot i que la temporada a l'Eurolliga va ser discreta, amb un 18è lloc, 13 victòries i 25 derrotes. A la Lliga Endesa, l'equip va caure als quarts de final del play-off davant el Joventut.
Un final complicat al Baskonia
Abans d'acabar la temporada, el Baskonia va decidir canviar d'estratègia. El club tenia la intenció de prescindir de Pujol i, malgrat haver acompanyat l'equip durant tot el curs, no li va permetre viatjar a Badalona per disputar l'eliminatòria de l'ACB.
Els plans inicials també passaven per destituir Paolo Galbiati i apostar pel retorn de Velimir Perasović, que havia deixat l'UNICS Kazan per facilitar el seu retorn a Vitòria. L'interès del Barça tant per Galbiati com per Pujol va modificar l'escenari.
Pel que fa a Galbiati, el Baskonia va exigir un milió d'euros per deixar-lo sortir, una quantitat que el Barça no va acceptar i que va acabar portant el club blaugrana a apostar per Aleksander Sekulić.
Pel que fa a Pujol, també hi va haver negociacions perquè pogués incorporar-se abans al Palau Blaugrana. El Baskonia, però, no va voler renunciar a la seva exigència de 300.000 euros pel manresà. Davant d'aquesta situació, Pujol va presentar un preavís de dos mesos comunicant la seva voluntat de deixar Vitòria. Un cop complert aquest termini, el seu fitxatge pel Barça ja s'ha pogut fer oficial.
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