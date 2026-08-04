Futbol
El CE Manresa reforça la defensa amb el fitxatge de Daouda Koné
El central cerverí de 22 anys arriba procedent de l'Atlètic Lleida
El curs passat va jugar 28 partits a Segona Federació
Regió7
El CE Manresa ha anunciat la incorporació del central Daouda Koné per reforçar encara més la defensa. El central cerverí de 22 anys arriba procedent de l'Atlètic Lleida. El director esportiu del club bagenc, Sergi Benavides, ha explicat a Regió7 que es tracta d'un defensor "polivalent, intens, físic i amb bon tracte de pilota".
Koné, que també pot jugar de lateral, va sortir de les categories inferiors de l'EF Cervera abans d'incorporar-se al juvenil de l'Atlètic Segre de Preferent. Un cop finalitzada la seva etapa al futbol formatiu va fer el salt a l'Atlètic Lleida, equip amb què ha jugat a quatre categories diferents. En la seva primera temporada va ascendir de Primera Catalana a Lliga Elit. Posteriorment, va ser rival del CE Manresa al grup cinquè de Tercera Federació abans que l'equip lleidatà comprés una plaça a la Segona RFEF. El curs passat va disputar 28 partits, 27 com a titular, repartits en 2.457 minuts.
Es tracta de la quarta incorporació dels blanc-i-vermells per reforçar les posicions defensives. En aquest sentit, el CE Manresa ha fitxat dos laterals esquerrans, Ivan Tébar i Oussama Boukir, i dos centrals, Marc Castro i Daouda Koné, que s'afegeixen a Ángel Vera, Nico Olmedo, Matheus i Roger Munells.
- Un fort xàfec deixa pedres de més de cinc centímetres al Solsonès
- Mor una nena de 13 anys en un tràgic accident entre una autocaravana i un camió a l'AP-7 a Benicàssim (Castelló)
- L’avís d’Alejandro Sáez, expert de l’Organització Meteorològica Mundial: «Aquests episodis de calor extrema seran els més lleus de la resta de les nostres vides»
- Troben mort a la Torre Lluvià un home desaparegut al matí a Manresa
- Mor un jove de 21 anys veí de Martorell després de ser envestit per una vaca a les festes d'un poble de Castelló
- La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell promou el retrobament dels pacients amb els seus gossos
- Els Mossos rescaten un nedador temerari davant el Port Olímpic i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura
- El Marroc, la fàbrica d’Europa