Natació Artística
La manresana Txell Ferré suma la segona medalla de plata al Campionat d'Europa
El combinat espanyol repeteix segona posició en la segona prova per equips, la final de l'Equip Tècnic, altra vegada superat per Rússia
Regió7
La nedadora artística manresana Txell Ferré es va penjar la seva segona medalla de plata en el Campionat d’Europa que es disputa a París. El combinat espanyol va pujar al segon esglaó del podi en la final de l’Equip Tècnic, altra vegada superat per Rússia, que ja es va imposar en el primer assalt per equips, el de l’Equip Lliure.
Espanya i Rússia, que competeix sota la denominació d’atletes neutrals B, van tornar a protagonitzar un duel per veure qui dominarà la competició continental per equips. Tampoc hi va haver sorpresa en el tercer lloc, que va ser per Itàlia.
Igual que el desenllaç, la posada en escena va ser molt similar a la del primer assalt. L’equip dirigit per Andrea Fuentes i format per Cristina Arámbula, Txell Ferré, Marina García, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Lilou Lluís, Sara Saldaña i Iris Tió va continur amb la prelidecció per les rutines innovadores enlloc de decantar-se per la dificultat. Però, el resultat va ser el mateix que en l’Equip Lliure, i això que Espanya va dominar la impressió artística.
Rússia va tornar a presentar la targeta de dificultat més elevada de la competició i va tenir un marge suficient per acabar en primera posició amb una puntuació de 303,2467. En elements va acabar amb tretze punts de marge sobre les de Fuentes. No va servir de gaire que Espanya tornés a tenir la millor nota en impressió artística amb uns impressionants 123,2000 respecte dels 117,0750 de les russes i va acabar segona amb 296,4499 punts. Itàlia en va sumar 284,6725
El tercer i definitiu assalt serà aquesta tarda a les 15h en la rutina acrobàtica.
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