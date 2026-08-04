Motociclisme | EWC
El pilot sanfruitosenc David Checa fitxa per l'equip Maco Racing abans de disputar la ronda final del Mundial
El quatre vegades campió del món de Resistència FIM arriba al conjunt eslovac per córrer les 24 hores del Bol d'Or, a Le Castellet
Regió7
El pilot santfruitosenc David Checa s'ha incorporat a les files de l'equip Maco Racing per disputar la ronda final del Campionat del Món de Resistència FIM, les 24h del Bol d'Or. El bagenc, de 46 anys, que és quatre vegades campió del món de la categoria, arriba al conjunt eslovac procedent de l'ERC BMW alemany. La cursa tindrà lloc els dies 19 i 20 de setembre al circuit francès de Le Castellet.
La directora de l'equip Maco Racing, Denisa Grešková, ha explicat que "som amics de David Checa des de fa molts anys i encara tenim més ganes de cooperar a les curses". "Fins i tot abans de les curses del campionat mundial, Checa competirà amb els nostres colors amb la motocicleta Yamaha del nostre equip el primer cap de setmana de setembre a la cursa del campionat internacional Alpe Adria al Slovakia Ring, que serà una oportunitat ideal perquè es familiaritzi el màxim possible amb el nostre equipament".
Actualment, el Maco Racing ocupa la setzena posició a la classificació del mundial i espera millorar el resultat de cara la darrera prova. "Aquest any, no ens hem salvat de la mala sort, hi ha hagut caigudes i lesions de pilots, així que volem acabar la temporada amb un èxit excepcional. Creiem que combinant Checa amb Martin Vugrinc i un tercer pilot, que encara no s'ha decidit, i també amb la nostra tecnologia, definitivament tenim el que cal", ha assegurat Grešková.
Checa va disputar la seva darrera cursa el passat mes d'abril en la 49a edició de les 24h de Le Mans amb l'equip alemany ERC BMW Endurance Team.
- Un fort xàfec deixa pedres de més de cinc centímetres al Solsonès
- Mor una nena de 13 anys en un tràgic accident entre una autocaravana i un camió a l'AP-7 a Benicàssim (Castelló)
- L’avís d’Alejandro Sáez, expert de l’Organització Meteorològica Mundial: «Aquests episodis de calor extrema seran els més lleus de la resta de les nostres vides»
- Troben mort a la Torre Lluvià un home desaparegut al matí a Manresa
- Mor un jove de 21 anys veí de Martorell després de ser envestit per una vaca a les festes d'un poble de Castelló
- La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell promou el retrobament dels pacients amb els seus gossos
- Els Mossos rescaten un nedador temerari davant el Port Olímpic i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura
- El Marroc, la fàbrica d’Europa