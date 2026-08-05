Natació artística | Europeu de París
El 'Berghain' de Rosalía impulsa Txell Ferré i l'equip estatal a un nou rècord històric en impressió artística
La selecció espanyola ha assolit una puntuació inèdita fins ara de 100,2500 punts a la rutina acrobàtica, superant per una dècima el resultat de la Xina a la Super Final de la Copa del Món
Així i tot, la selecció que entrena Andrea Fuentes s'ha hagut de conformar amb una plata molt valuosa, ja que la dificultat de la rutina Russa els ha servit per superar-les per 2,5793 punts
La selecció espanyola, amb la manresana Txell Ferré entre les encarregades de realitzar algunes de les acrobàcies més impactants, ha tornat a meravellar el món de la natació artística amb una rutina acrobàtica de rècord al Campionat d'Europa de París. El Centre Aquàtic ha estat l'escenari en què el combinat que entrena Andrea Fuentes hagi signat una actuació de rècord, trencant tots els registres i aconseguint una puntuació en impressió artística de 100,2500 punts.
Un resultat històric, ja que no només servia per trencar la barrera dels 100 punts en una faceta en què la selecció ha sobresortit històricament, sinó perquè a sobre trencava el rècord de puntuació assolit en aquest aspecte. Una millor marca que atresorava l'actual gran dominadora de les competicions internacionals, la selecció xinesa, que a la Super Final de la Copa del Món que es va disputar al Xi'an Olympic Sports Center va aconseguir un total de 100,100 punts en la rutina acrobàtica.
Rússia, a prop
El Berghain de Rosalía ha tornat a ser la sintonia de fons que ha guiat la rutina que Fuentes ha titulat com Intervenció divina. Una coreografia en què Espanya ha posat tota la carn a la graella, augmentant el màxim que podia assumir la dificultat, fins al punt de trencar un altre rècord aquestes rutines, la d'executar a la perfecció l'acrobàcia amb un coeficient de dificultat més elevat de tota la història, amb una puntuació de 4,5120.
La rutina ha estat tan ben executada que els jutges han penalitzat l'equip estatal amb només 0,8 punts per errades de sincronització, mentre que l'equip rus n'ha vist restats 1,4 o l'italià, que s'ha endut el bronze, 1,7667. Així i tot, la targeta de dificultat global ha tornat a ser més important que la impressió artística, i malgrat que en aquest aspecte el combinat estatal ha superat per 3,6500 punts la selecció de Rússia, la gran potència europea en l'execució d'acrobàcies, ha tornat a demostrar perquè n'és la referència.
Ho ha fet amb la reestrena de la seva nova rutina acrobàtica, que ja havien presentat a la Copa del Món que es va celebrar aquest mes de maig a la Xina. Un exercici, però, al qual li han augmentat nombrosos punts de dificultat. És cert que no presentaven una aposta concreta tan arriscada com el combinat estatal, però cap de les set acrobàcies de la rutina baixava dels 3,200 punts de coeficient de dificultat.
Execucions de 10
La final s'ha acabat decidint per detalls gairebé imperceptibles. El 244,8221 que ha certificat Rússia a l'inici de la competició ja no s'ha superat, però el combinat espanyol ha estat qui més a prop s'hi ha quedat amb un esplèndid 242,2428. 2,5793 punts de diferència que suposen el menor marge del combinat rus sobre l'estatal en aquesta edició de l'europeu, i que s'ha basat en execucions gairebé perfectes per part de tots els nedadors.
Rússia ha vist un total de set notes de 10 per part dels jutges, sis de les quals en l'execució. El més destacat ha estat el de la tercera acrobàcia, en què n'han vist quatre d'entre els cinc jutges, i el restant els ha donat un 9,75. En el cas estatal, n'ha vist un total de nou. El millor element va ser el darrer, que els jutges van puntuar amb tres 10, un 9,75 i un 9,25. En el cas de la impressió artística, el combinat de Ferré va excel·lir acumulat dos 10 en la coreografia, i dos més en l'execució general de l'exercici.
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