Futbol | Amistós de pretemporada
El CE Manresa perd amb l'Espanyol B en el primer partit amistós al Congost
El conjunt blanc-i-vermell ha fet una molt bona primera mitja hora, però no ha mantingut la bona versió i l’Espanyol n'ha tingut prou amb un gol per castigar el mal segon temps bagenc
El CE Manresa ha perdut el primer amistós que disputava al Congost davant el filial del RCD Espanyol, rival dels bagencs al grup 2 de la Segona Federació, per 0 a 1. Els de Sergi Trullàs no han mantingut la gran versió de la primera mitja hora i els blanc-i-blaus han castigat al segon temps.
Una bona colla d’aficionats ha acudit a l’Estadi Municipal del Congost per ser partícips de l’evolució del conjunt de Sergi Trullàs per al retorn a la Segona Federació. Han pogut veure gairebé tots els nous fitxatges. Els que ja havien debutat, Ivan Tébar, Oussama Boukir, Marc Castro, Dani Ferrer, Pochito i Santi Guzmán, i Daouda Koné, que ha jugat els seus primers minuts. Óscar Gómez encara no s’ha recuperat de la lesió i ha vist el partit des de la graderia, acompanyat d’Aleix Díaz.
Guiats per Badr, qui ja va ser el far de l’equip de Sergi Trullàs a la Tercera Federació, el CE Manresa ha provat de dominar el mig del camp per crear les primeres ocasions. Ha desplaçat el joc cap a la dreta, des d’on Pochito ha provat de desequilibrar en l’un contra un amb la pilota enganxada al peu esquerre. Mentrestant, l’altre extrem, Dani Ferrer, s’incorporava a les zones interiors i deixava tota la banda per Ivan Tébar. Però el lateral es resistia a descobrir l’esquena i ningú s’ha aprofitat de l’espai alliberat per Ferrer. Moha actuava de davanter centre.
També l’Espanyol ha provat de tenir el control de la pilota, però el Manresa se n’ha sortit força millor. En part per la bona actuació de Roger Munells, les seves passades filtrades i els passos endavant per anticipar-se als intents blanc-i-blaus. De fet, d’aquesta manera ha arribat la primera ocasió de perill bagenca. El central català s’ha avançat a Denis per pispar-li la pilota i l’acció ha acabat a la banda dreta, on esperava Pochito, preparat per anar-se’n del seu defensor. L’extrem ha encarat, ha entrat a l’àrea i ha tornat la pilota a Munells, que ha aparegut dins l’àrea per acabar la jugada. Ha xutat forçat, molt per sobre del travesser. Poc després, Pochito ho ha provat de fora l’àrea. Ha estat el primer intent entre els tres pals, però massa tou i centrat per sorprendre el porter Llorens.
L’Espanyol ha tingut molts problemes per combinar per dins. Els blanc-i-blaus s’han topat amb tres migcampistes que han treballat junts, han reduït al mínim la distància entre ells i han impossibilitat colar-hi una passada. Igualment, els quatre defensors han aparegut a l’ajuda quan l’Espanyol ha decidit provar-ho en llarg. No ha estat fins passada la pausa d’hidratació que els visitants han trepitjat àrea. I amb perill. Primer Mulle ha estat a punt de sorprendre Pulido, però ha xutat els dos intents fora i, després, Denis ha impactat una canonada monumental al travesser des de la mitjalluna. El Manresa no n’ha tingut cap més.
Trullàs ha fet set canvis de cara la segona. Han entrat Quim Borràs, Vera, Marc Castro, Boukir, Jandro, Busquets i Àlex Iglesias. L’Espanyol només n’ha fet tres i ha esperat a canviar els altres vuit al cap d’una desena de minuts. A Sergio García, l’estratègia li ha servit per canviar radicalment la imatge mostrada a la primera part. La pressió alta ha començat a fer efecte, els bagencs han tingut molts problemes per sortir des del darrere i els blanc-i-blaus s’han instal·lat a camp rival.
Aleshores, Trullàs ha introduït Santi Guzmán, Daouda Koné i Rafa Catalán. Però la imatge no ha canviat i l’Espanyol s’ha avançat amb una passada a l’esquena de Vera que Marc Castro no ha estat capaç de corregir. Encara que el Manresa ha recuperat una mica el control al tram final, l’únic gol visitant ha estat prou per endur-se el primer amistós al Congost.
Els dos equips es tornaran a veure les cares a la setzena jornada de lliga. Al camp de l’Espanyol.
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