Natació
El CN Manresa clou la temporada competint amb l'elit de la natació estatal
L'entitat bagenca es va acomiadar del curs competitiu prenent part al Campionat d'Espanya en categoria júnior i al Circuit Català de Trofeus
Regió7
Les instal·lacions del CN Sabadell van albergar les darreres competicions de natació en què han pres part esportistes del Club Natació Manresa abans d'acomiadar-se de la temporada 2025/26. Les dues grans darreres proves que han disputat els nedadors del club manresà van ser el Campionat d'Espanya Júnior i el Circuit Català de Trofeus.
En la primera, només hi va haver un representant del CN Manresa, Arnau Dalmau. El jove nedador manresà va signar una bona actuació a la prova dels 50 metres braça, que li va servir per aconseguir la seva segona millor marca personal en aquesta distància, i quedar-se a només cinc dècimes de rebaixar el seu rècord individual.
A les proves del Circuit Català de Trofeus, el CN Manresa hi va participar amb una delegació més nombrosa, cinc nedadors. Hi repetia Dalmau, que va arribar a la Final B dels 50 i 100 metres braça, i que no va poder progressar en les proves dels 100 i 200 lliures. Jan Díez també va accedir a dues Finals B, en el seu cas en els 200 estils i els 50 esquena, quedant-se fora en les proves dels 100 lliures i els 100 estils.
També va accedir a una Final B el nedador Daniel Garcia-Rolland, que va poder disputar la segona cursa dels 200 metres braça. En canvi, va quedar fora de les 50 papallona, els 50 i 100 braça, i dels 50 lliures. No van accedir a cap final Gerard Fàbregas, que ho va provar en els 50 braça, 50, 100 i 200 lliures, ni tampoc Anna Salvans. L'única representant femenina es va quedar fora de les finals en els 50 i 100 esquena, i en els 50, 100 i 200 lliures.
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