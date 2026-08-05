Ciclisme | Tour de França
Paula Blasi, de Llívia, cedeix el mallot blanc en el primer gran dia del Tour de França
La ciclista de l'UAE L'Imad ha cedit més de 2 minuts amb el grup de les líders, i ara és tercera a la general de les joves, a 1:11 d'Antonia Niedermaier
Les contrarellotges són sempre decisives, però moltes vegades encara ho és més l’etapa que les succeeix. Això passa perquè les primeres exigeixen fins al darrer gram de força de les ciclistes, i quan l’endemà el recorregut és molt exigent, cada esforç passa factura. Això buscava el Tour de França en l’etapa trencacames d'avui, i això han trobat. Una mala notícia per a la veïna de Llívia Paula Blasi, que va veure com Antonia Niedermaier i Isabella Holmgren l’avançaven a la classificació de la millor jove.
El Tour de França encara no està decidit, ni molt menys, però l’etapa d'avui ha començat a separar el gra de la palla. Les vuit pujades del dia, totes elles curtes però molt explosives, no només han fet esclatar la classificació de les joves, sinó que han mostrat al món les tres ciclistes que es jugaran el mallot groc a l’arribada a Niça: Kasia Niewiadoma, Demi Vollering i Marlen Reusser.
Va ser precisament la neerlandesa l’encarregada de proposar la batalla en l’etapa cinc. Vollering ha posat les seves companyes de la FDJ-Suez a encapçalar el pilot, i a mesura que superaven ports anaven despenjant rivals. La gran selecció s'ha fet a 30 de meta, en el penúltim port, en què Blasi no ha pogut seguir les favorites. En el darrer, Vollering ha tornat a forçar la màquina i només Niewiadoma i Reusser, líder del Tour, s'han pogut quedar amb ella.
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