Futbol sala
El CEFS Fonollosa trasllada l'activitat del primer equip i el filial a la pista poliesportiva de Calaf
La normativa de la Federació Catalana de Futbol no els permet disputar cap més partit a la pista de la localitat bagenca, que és descoberta
Regió7
El CEFS Fonollosa es veurà obligat a traslladar l’activitat del seu primer equip i el filial a la pista poliesportiva de Calaf una bona temporada. La normativa de la Federació Catalana de Futbol els impedeix disputar els partits de Divisió d’Honor i de Primera Catalana a la pista de la localitat bagenca, que és descoberta.
El president del Fonollosa, Oriol Duocastella, va explicar, a Regió7, que el club veu amb bons ulls el desplaçament. «Els dos únics inconvenients són el cost de la pista i deixar de jugar a casa, que en el sentit identitari sap greu, però estem molt contents de traslladar-nos a Calaf. És una instal·lació de primer nivell, amb parquet elevat flotant i més capacitat per portar-hi aficionats».
La temporada passada, el CEFS Fonollosa va assolir dos ascensos meritoris amb els dos equips sèniors masculins. El primer, que ha pujat quatre categories des de la refundació del club l’any 2016, ha ascendit a Divisió d’Honor, la màxima categoria del futbol sala català; i, el filial, ho ha fet a Primera Catalana, només una divisió per sota.
No obstant els bons resultats esportius, la pista descoberta de Fonollosa va deixar alguns episodis complicats. Les pluges intenses van obligar a suspendre alguns enfrontaments i el club es va veure obligat a desplaçar-se per continuar amb l’activitat. «Pobles com Sant Salvador de Guardiola o Castellgalí ens van servir d’alternativa momentània», va reconèixer Duocastella.
«Érem conscients que havíem de fer alguna cosa, i així mateix ens ho va fer saber la Federació», va dir. A partir d’aquí, «l’Ajuntament va començar a buscar opcions i es va posar en contacte amb Calaf, que va acceptar la proposta», va explicar. Els dos ajuntaments formalitzaran un conveni de col·laboració, que es troba en la darrera fase, per fer-ho possible, van explicar des del consistori bagenc, també a Regió7.
És probable que no sigui la darrera temporada que el CEFS Fonollosa jugui lluny de la seva pista, perquè només se’ls permetria la inscripció a Tercera Catalana, la categoria més baixa del futbol sala català. El canvi, Duocastella no creu que els perjudiqui esportivament. «Aquest és un tema que ens han repetit força vegades, perquè la nostra pista és complicada pels equips de fora. Però és només un tòpic. L’any passat només vam perdre un partit fora de casa i vam fer pràcticament els mateixos punts a casa que a fora», va assegurar. «De fet, jugar a Fonollosa era un inconvenient pels nostres equips, que no poden desplegar el joc que volen fer», va afegir el president.
En aquest sentit, Duocastella va explicar que «nosaltres ens identifiquem amb un futbol sala atractiu, de bon tracte de pilota, de construcció i no tenir gens de pressa per acabar les jugades. Calaf és una gran millora en aquest aspecte».
El Fonollosa tornarà als entrenaments per preparar la temporada que ve l’última setmana d’agost. Aleshores, la pista de Calaf estarà en obres, així que faran el trasllat més endavant. L’objectiu del club, segons el president, és «mantenir les dues categories, que no serà fàcil. Passem a dues divisions molt exigents i crec que serà vital treballar bé des del primer dia».
El primer amistós de pretemporada el disputaran davant el juvenil del Covisa Manresa FS, ja a la pista del Poliesportiu Municipal de Calaf.
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