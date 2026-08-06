Ciclisme | Tour de França
Paula Blasi es manté entre les millors abans de l'ascensió al Mont Ventoux
La veïna de Llívia s'ha refet del cop dur d'ahir, en què va perdre el mallot blanc, i fins i tot ha provat d'escapar-se abans de l'ascensió al Mont Ventoux de demà
Paula Blasi (UAE L'IMAD) s'ha refet del cop dur rebut ahir, en què no va aguantar el ritme de les favorites, i s'ha mantingut al grup de la general en la sisena etapa del Tour de França. Blasi ha provat d'escapar-se a cinquanta quilòmetres de meta, però la resta ha reaccionat i no l'ha deixat marxar en la jornada la prèvia a l'ascensió al Mont Ventoux, l'etapa reina d'aquesta edició i un terreny que afavoreix la veïna de Llívia.
El Tour de França vivia la segona etapa consecutiva de mitja muntanya. Dues jornades que servien de preludi perfecte abans de l'etapa de reina del Mont Ventoux. La d'avui, era de 153,4 quilòmetres i 2600m d'ascensió. Marcada per tres cotes de quarta categoria, dues de tercera i una de segona.
El pilot ha caçat l'escapada formada per Nikola Nosková (Cofidis), Loes Adegeest (Lidl-Trek) i Katrine Aalerud (Uno-X Mobility) just abans de coronar el Coll de Lalovesc, de segona categoria, la penúltima ascensió de l'etapa. Feia estona que perdien terreny, primer pel fort ritme proposat per EF Education-Oatly i aprovat per Visma, que s'hi ha posat al cap d'una estona, i culminat per la Campiona del Món Magdeleine Vallieres, que ha acostat el grup d'una trentena de ciclistes fins al cap de la cursa.
Ahir, Blasi va perdre el mallot blanc per no poder seguir el ritme proposat per l'FDJ-Suez i la seva líder, Demi Vollering —va acabar imposant-se—. Va ser a trenta quilòmetres de meta, en la penúltima ascensió. Era el primer gran dia d'aquesta edició del Tour, i la veïna de Llívia no va poder seguir el ritme per continuar encapçalant la classificació de les joves. Però es va mantenir entre les deu millors de la general, a 3'51'' del mallot groc que vesteix Marlen Reusser (Movistar Team). El blanc, el tenia a 1'42''.
Però Blasi no en tenia prou. Encara no es volia acomiadar del Tour, i avui, en la penúltima cota, el punt en què ahir es va desenganxar de les millors, ha provat d'atacar. Quedaven 51km per arribar a la meta, poc més de 3km per coronar. Ha estat més una declaració d'intensions, de mostrar que continua allà i que no ha abaixat els braços, que un moviment efectiu, perquè el grup d'una trentena de ciclistes que dirigia la cursa ha reaccionat de pressa, sense massa dificultat, i no l'ha deixat marxar. No hi ha ajudat el moment en què ha decidit provar-ho. El poc pendent, de menys del 3%, obligava a un moviment molt més brutal per deixar les favorites enrere.
La baixada posterior ha succeït sense incidents, però amb intents de sacsejar l'únic grup que seguia dempeus. Ja només quedava la Cota de Boucieu-le-Roi, de tercera categoria, abans de l'arribada a meta, en baixada. I s'han escapat sis ciclistes. No hi era Paula Blasi, que s'ha quedat al grup del mallot groc. Trenta segons per darrere. Una distància que no han estat capaces de reduir en l'última ascensió i que no ha parat de créixer en els darrers quilòmetres. Només Riejanne Markus (Lidl-Trek) i Kim Le Court-Piennar (AG Insurance-Soudal) han reaccionat per atrapar-les i forçar que l'etapa es decidís a l'esprint. L'ha guanyat Le Court.
L'etapa de demà, la reina, l'ascensió al Mont Ventoux, és un terreny que afavoreix Paula Blasi. Queda per veure si tindrà llibertat d'actuació o bé haurà de treballar per les seves companyes, la italiana Elisa Longo Borghini, que és quarta, a 2'28'', i la polonesa Dominika Wlodarczyk, sisena, a 2'54'' del mallot groc.
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