Bàsquet
Primeres declaracions de Xevi Pujol com a director esportiu del Barça: "Comencem un projecte amb una identitat molt clara, segurament diferent d'allò que el Palau està acostumat"
El manresà, que serà el "màxim responsable esportiu i encarregat de definir la filosofia esportiva de la secció" es va incorporar dilluns al club blaugrana amb un contracte per a les pròximes tres temporades
Regió7
Xevi Pujol es va incorporar dilluns a la direcció esportiva del Barça de Bàsquet amb un contracte per a les pròximes tres temporades. En les seves primeres declaracions com a "màxim responsable esportiu i encarregat de definir la filosofia esportiva de la secció", el manresà ha explicat, als micròfons del club, que "comencem un projecte amb una identitat molt clara, segurament diferent d'allò que el Palau està acostumat".
Pujol aterra al club blaugrana amb una llarga i exitosa trajectòria com a director esportiu. Primer, al Bàsquet Manresa, amb Pedro Martínez a la banqueta, on va fer uns fitxatges decisius que van portar el club a la final de la Basketball Champions League; i, el curs passat, al Baskonia, equip amb qui ha guanyat la Copa del Rei. Mentrestant, el Barça ha acabat la seva tercera temporada consecutiva sense guanyar cap títol i passa per un dels moments més delicats de la història de la secció.
Per Pujol, arribar al Barça "significa poder seguir desenvolupant la meva feina en un club destinat a lluitar per totes les competicions. Un club amb una història, tradició, reputació i prestigi màxims que generen una responsabilitat molt alta". El nou director esportiu ha assegurat que té ganes de "començar a viure el que significa formar part d'aquest club".
El manresà també s'ha referit al perfil dels jugadors que han arribat al Barça, que destaquen pel "talent, tant tècnic com físic, però que necessiten un temps d'adaptació al bàsquet europeu". Això comporta un "risc que decidim córrer perquè confiem en aquest talent".
Pel que fa a l'entrenador que els dirigirà, Aleksander Sekulic, qui va ser presentat ahir com a nou tècnic blaugrana, Pujol ha explicat que "té una mentalitat de bàsquet molt moderna. Aconsegueix que els seus equips siguin molt proactius, que sàpiguen pressionar de la manera adequada en defensa i que siguin perillosos en atac des dels primers segons de possessió". Uns aspectes que Pujol comparteix: "així és el bàsquet modern i jo m'hi sento molt representat i molt còmode".
Finalment, Pujol ha fet referència a la diferència del club blaugrana amb altres equips europeus. "El Barça té un valor afegit que d'altres no tenen. Aquí hi ha un sentiment de pertinença, de gent que fa molts anys que ve, que no es pot comparar amb tots els diners que puguin tenir alguns altres".
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