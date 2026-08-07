Espanya fascina amb la seva revolució de la natació artística
El combinat liderat per Iris Tió comanda el rànquing total de medalles de l’Europeu, amb 8, i meravella el món amb la seva proposta
Begoña González
El Campionat d’Europa de París ha confirmat que la natació artística femenina ja no té un únic referent ni modus operandi. Espanya va marxar de la capital francesa amb el medaller més ampli de tota la competició –vuit metalls (un or, cinc plates i dos bronzes), el doble que en l’anterior edició continental– i amb la sensació d’haver consolidat un projecte que aspira a transformar l’esport més enllà del resultat immediat. La tornada del conjunt rus, absent durant cinc anys de les grans competicions internacionals per la guerra d’Ucraïna, va tornar a la piscina la referència històrica de la disciplina, però també va evidenciar que el cicle olímpic cap a Los Angeles 2028 es construirà sobre un duel entre dos models diferents.
La selecció dirigida per Andrea Fuentes ha convertit l’equip espanyol en el gran laboratori creatiu de la natació artística mundial. Davant una tendència cada vegada més orientada cap a l’acumulació de dificultat, les llargues apnees i la recerca constant d’elements extrems, Espanya ha optat per un altre camí: reduir el temps sota l’aigua, protegir la salut de les esportistes i potenciar l’expressió artística sense renunciar a l’exigència tècnica. Rutines com HOPE, La Locura o la revolucionària Berghain, construïdes sobre músiques de Rosalía, Hans Zimmer o NF, simbolitzen aquesta nova filosofia de la qual Espanya ha fet la seva identitat.
Els resultats recolzen aquesta aposta. Espanya va firmar a París la puntuació més alta d’impressió artística registrada mai fins ara: 100,2500 punts en l’equip acrobàtic, una xifra mai abans aconseguida i superior fins i tot a les referències que havien establert la Xina i Rússia en els últims anys. La selecció va tornar a conquistar sistemàticament les millors valoracions artístiques del campionat, i va consolidar una identitat pròpia que avui ja és reconeixible per jutges, rivals i aficionats.
Les dues grans escoles
No obstant, l’Europeu també va deixar clar quin és el gran repte pendent del projecte d’Andrea Fuentes. Si Espanya domina cada vegada amb més claredat l’apartat artístic, Rússia continua marcant diferències en la dificultat tècnica. La selecció dirigida per la llegendària exnedadora Svetlana Romàixina va tornar a imposar-se tant en l’equip lliure com en l’acrobàtic gràcies a rutines amb un grau de dificultat superior, especialment en les acrobàcies, on va arribar a presentar fins a set punts més de dificultat declarada que Espanya. La distància entre les dues escoles ja no està tant en la interpretació com en la complexitat dels elements.
Precisament l’equip acrobà- tic va simbolitzar millor que cap altra prova aquest enfrontament d’estils. Espanya va presentar Berghain, la coreografia que Andrea Fuentes defineix com la més difícil que mai ha executat l’equip espanyol i que va néixer després de mesos de treball d’"investigació i desenvolupament" al CAR de Sant Cugat. Amb el suport de l’exgimnasta olímpic Víctor Cano a les acrobàcies, sessions de CrossFit per reforçar les estructures i classes de ballet per perfeccionar la línia corporal, la selecció va construir una rutina que trencava amb els codis tradicionals de la disciplina. El jurat va respondre amb nou deus i el rècord històric d’impressió artística, tot i que amb els 242,2428 punts finals no n’hi va haver prou per superar els 244,8221 de Rússia.
Aquest pols ja havia passat també en l’equip tècnic el dia anterior. Espanya va renunciar deliberadament a incrementar les apnees i va presentar HOPE com una declaració de principis per al nou cicle olímpic. L’exercici va millorar fins i tot la puntuació obtinguda en la seva estrena a la Copa del Món de Pontevedra, va rebre tres deus i va tornar a confirmar la fortalesa artística del conjunt. Rússia, no obstant, va elevar encara més la dificultat amb Romance entre bastidors i va recuperar el títol continental. Dues finals, dues plates espanyoles i un mateix missatge: la batalla per Los Angeles es decidirà entre creativitat i dificultat.
La rivalitat va viure a més un inesperat episodi fora de l’aigua. Després de la final de l’equip lliure, diverses integrants de la selecció espanyola van denunciar que Rússia havia incorporat en el seu exercici un híbrid ideat pel cos tècnic espanyol per augmentar la dificultat de la seva rutina en l’últim moment. I malgrat que no hi va haver reclamació reglamentària, sí que va aixecar una intensa controvèrsia ètica que va reflectir fins a quin punt el treball d’Andrea Fuentes s’ha convertit en una referència dins de la disciplina.
Les mateixes nedadores espanyoles van defensar que, més enllà del color de les medalles, qui marca l’evolució de l’esport és qui innova primer. "Mai abans ens havia copiat Rússia, i això significa que estem al davant, al peu del canó", va assegurar Iris Tió.
La catalana, considerada una de les grans referències mundials, va assumir el desafiament de competir en set rutines diferents, una exigència reservada a molt poques esportistes. Va respondre conquerint l’històric or en el solo tècnic, a més de quatre plates i un bronze.
Tot això cobra encara més valor si es té en compte el context en què ha treballat l’equip durant l’últim any. Dennis González va passar diversos mesos allunyat de la competició després de la seva operació d’espatlla. A més, el campionat va posar el punt final a la trajectòria de Paula Ramírez, capitana de la selecció i una de les figures que ha liderat la transició entre generacions.
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