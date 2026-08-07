EnduroGP
Josep Garcia, de Súria, inicia a Gal·les el darrer Gran Premi de la temporada d'EnduroGP
El pilot de KTM té a l'abast assolir alguns rècords, que de segur el motivaran després de proclamar-se campió de la categoria
Regió7
Josep Garcia afrontarà al País de Gal·les, sense cap pressió més enllà de la que es vulgui posar ell mateix, el darrer Gran Premi del mundial d’enduro d’aquesta temporada. Una prova en què arriba com a campió matemàtic tant de la classificació d’EnduroGP com d’Enduro1, després de la victòria en la segona jornada a França, i que li asseguren el tercer campionat en la disciplina reina, i el quart en la subcategoria d’Enduro1.
Un palmarès al qual també cal sumar els dos mundials a la categoria d’Enduro2, que converteixen el pilot surienc en la gran referència, i el rival a batre, dels darrers anys. L’única classificació en què Garcia pot no quedar líder és en la primera de les proves, l’Akrapovic Super Test. De moment, domina a la classificació amb vuit punts de marge sobre l’únic rival que li pot discutir aquest honor, el francès Zach Pichon.
L’altra xifra que pot mirar d’aconseguir per engrandir encara més la seva llegenda seria la d’arribar a les 50 victòries a la categoria d’EnduroGP. Si ho vol aconseguir, Garcia no podrà fallar en cap dels sectors, ja que actualment n’acumula 48, i per tant necessitaria guanyar tant dissabte com diumenge. També serà interessant la lluita pel subcampionat de la categoria reina, en què Andrea Verona només té 5 punts de marge respecte Pichon.
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