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Ciclisme | Tour de França

Paula Blasi, de Llívia, escala fins al setè lloc a la general en un ascens històric al Mont Ventoux

La ciclista de 23 anys de l'UAE ha demostrat una compostura digna d'una veterana en l'ascens a un dels grans colossos muntanyosos de França

El grup de les favorites, amb Blasi darrere, a les primeres rampes del Mont Ventoux

El grup de les favorites, amb Blasi darrere, a les primeres rampes del Mont Ventoux / Billy Ceusters/A.S.O.

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Marc Llohis

Manresa

Era l'etapa reina de l'edició, i el cert és que la sisena jornada de competició del Tour de França Femení ha complert amb totes les expectatives. Un espectacle ciclista a l'alçada de les rampes impossibles rodejades d'un paisatge gairebé lunar que caracteritza el Mont Ventoux que ha dinamitat la lluita pel mallot groc i també la classificació de les joves. I precisament en un entorn hostil com aquest, la veïna de Llívia Paula Blasi s'ha sabut moure com ningú per escalar fins al setè lloc a la general, i el segon en la de la lluita pel mallot blanc.

El gegant de la Provença ha permès una gran batussa ciclista entre les tres grans favorites per enfundar-se l'anhelat mallot groc, en què la menys esperada, la polonesa Kasia Niewiadoma, ha aprofitat a la perfecció la vigilància entre Demi Vollering i Marlen Reusser per aconseguir la seva primera victòria a la cursa més important del calendari. Un triomf que ha arribat gràcies a una ascensió espectacular de la ciclista del Canyon-Sram, que ha atacat a gairebé 10 quilòmetres de meta i ha obert un forat que li permeten vestir-se amb el mallot groc de líder.

Blasi, a la caça del blanc

El mític port de muntanya francès ha estat l'escenari perfecte per consolidar la ciclista llivienca Paula Blasi entre les grans especialistes en la lluita per les classificacions generals. Amb una ascensió molt regular, escoltada de la seva companya Elisa Longo-Borghini, Blasi ha aconseguit una meravellosa cinquena posició a l'etapa, completant els 15,7 quilòmetres al 8,8% de desnivell del port a tot just 1:48 de la nova líder del Tour.

En la seva pugna particular per vestir-se amb el mallot blanc de millor jove, Blasi ha progressat fins al segon lloc, desempallegant-se de la canadenca Isabella Holmgren, que ha patit des de l'inici del port. En canvi, Antonia Niedermaier no només ha aconseguit aguantar l'exigent ritme que ha plantejat la ciclista llivienca i el seu equip, sinó que ha cerificat una jornada gairebé perfecta pel Canyon-Sram, que ha assaltat el groc amb Niewiadoma i consolida el blanc amb la seva companya alemanya.

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Avui, però, s'ha vist molt millor a Blasi. No s'ha sobrepasat intentant seguir les tres grans favorites, i al seu ritme ha exigit de valent Niedermaier. Una actitud combativa de la llivienca que li permet guanyar esperança de cara a la darrera etapa de la cursa de diumenge, amb quatre ascensos a l'exigent Col d'Èze. Dissabte, torn per les especialistes a l'esprint en el recorregut més llarg de l'edició d'enguany, 171,9 quilòmetres.

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