Bàsquet
El 3x3 de Solsona canvia de dates i tindrà per primera vegada premis en metàl·lic
L'històric torneig solsoní ja ha obert inscripcions i premiarà el campió de la categoria júnior-sènior amb 200 euros i el subcampió amb 100
El Club Bàsquet Solsona, organitzador de la competició, ja ha obert les inscripcions d'un esdeveniment que s'ha avançat al dia 29 d'agost
Regió7
El Club Bàsquet Solsona ha obert les inscripcions per al 32è Torneig 3x3 de bàsquet, una edició especial que coincideix amb l’inici dels actes del 50è aniversari de l’entitat i que per primera vegada oferirà premis en metàl·lic. Enguany aquesta jornada assenyalada s’avança i es disputarà el dissabte 29 d’agost, un parell de setmanes abans de la Festa Major de la capital solsonina, amb la voluntat d’afavorir la participació tant d’equips locals com de fora. Com ja és habitual, la cita serà a la plaça del Camp.
La principal novetat d'enguany és que, per primera vegada, es repartiran premis en metàl·lic en la categoria júnior-sènior. L’equip campió rebrà 200 euros, mentre que el subcampió se n’endurà 100, que representarà un al·licient més per consolidar la competició com una cita de referència del bàsquet 3x3 a les comarques centrals. Les categories infantil-cadet i de cistella baixa també tindran premi, amb vals de llibreria i berenars per als dos primers classificats.
Com cada estiu, de nou del matí a set de la tarda, la plaça del Camp es transformarà en una gran pista de bàsquet a l’aire lliure, on se celebrarà una jornada popular d’esport, competició i ambient festiu. El torneig està obert tant a equips masculins, femenins i mixtos, formats per entre tres i cinc jugadors, i s'estructurarà en tres grans franges d’edat: premini-mini, infantil-cadet i júnior-sènior.
La inscripció té un cost de 10 euros per jugador i inclou la samarreta reversible oficial del torneig per a totes les persones que la formalitzin abans del 15 d'agost, data límit per garantir-ne el lliurament. La competició arrencarà a les nou del matí amb la fase de grups i culminarà a la tarda amb les eliminatòries i les finals. També hi haurà concurs de triples en tres categories. Com a novetat, part de la jornada tindrà l'ambientació musical de DJ RoRo, que contribuirà a convertir la plaça en una festa del bàsquet.
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