Futbol | Pretemporada
El CE Manresa sobreviu durant setanta minuts amb un home menys a Santa Coloma (0-0)
El quart enfrontament del conjunt que dirigeix Sergi Trullàs s'ha saldat amb taules a zero i una expulsió que els han obligat a mostrar una faceta poc habitual en aquestes alçades del curs
El Centre d’Esports Manresa ha signat unes noves taules, les segones en els quatre partits que porta de pretemporada, al Municipal de Can Peixauet de Santa Coloma davant la Fundació Esportiva Grama. Un equip que el curs vinent militarà a Tercera RFEF, però que està cridat a ser un dels candidats a aconseguir l’ascens a Segona. L’enfrontament ha estat marcat per l’expulsió, al minut 25, de Dani Ferrer per, segons ha explicat el club, parlar amb el col·legiat després que aquest li assenyalés una falta en contra.
La primera meitat del duel ha tingut com a factor característic l’equilibri. Tant quant a ocasions clares de gol com en domini de l’esfèrica. Primer ha avisat la Grama, que al minut 12 s’ha plantat a l’àrea de Quim Borràs mitjançant Álex Amate, que ha acabat la jugada amb un cacau potent que ha desviat el porter del conjunt manresà en primera instància, i que després Àlex Iglesias ha refusat a córner.
La rèplica manresana ha arribat mitjançant una arribada que Momoh s’ha quedat a les portes de materialitzar. Una ocasió que ha sortit de les botes de Moha Ezzarfani, que ha aconseguit penjar una pilota que el davanter de l’equip de Sergi Trullàs no ha aconseguit caçar. Però quan els manresans semblaven passar per un millor moment, Dani Ferrer ha vist una targeta vermella directa després de dirigir-se al col·legiat de l’enfrontament, i aquest ha optat per expulsar-lo del matx al minut 25.
Al descans, Trullàs ha refet l’equip, introduint sis canvis, i als primers minuts de la segona meitat han tornat a ser els manresans qui controlaven el ritme del joc. Els manresans han tingut la més clara d’aquest segon temps al minut 57 a la sortida d’un córner. Èric Montes ha aparegut en una gran posició a la zona del punt de penal, però la seva rematada ha sortit un pèl centrada, i Pau Blanco l’ha pogut refusar damunt mateix de la línia de gol.
El Centre d’Esports ja feia molts minuts que jugava amb deu homes, i a poc a poc s’ha anat notant. Amb l’hora de partit ja superada, el duel s’ha començat a descontrolar, i tots dos conjunts començaven a apostar per un futbol més directe i ple d’anades i tornades, que encara castigava més el desgast físic dels manresans. En aquest context, els locals s’han animat i primer Eric Compte i després Elhadji han obligat a intervenir Borràs.
El proper amistós del conjunt manresà serà dimecres vinent, de nou a l’Estadi del Congost davant del CF Vilanova. Un altre equip de Tercera RFEF que visitarà el feu manresà a les 19.00 hores.
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