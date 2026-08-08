Motor | EnduroGP
Josep Garcia, de Súria, guanya a Gal·les i té a l’abast un nou rècord de victòries
El pilot surienc de KTM ha dominat la primera jornada de la darrera cita del Mundial i està a un triomf d'arribar als 50 a EnduroGP
Sense reservar-se ni pensar en altra cosa que no sigui guanyar. Per aquest motiu el surienc Josep Garcia s’ha consolidat com la gran figura de l’enduro mundial. No renuncia a cap triomf, vol guanyar-ho tot, i no es conforma amb altra cosa que no sigui conseqüència d’haver-se exigit fins al darrer gram de força. Així està afrontant el ja tres vegades campió del món d’EnduroGP, quatre vegades campió de la subcategoria Enduro1 i dues vegades de la d’Enduro2, la darrera cita del mundial al País de Gal·les.
Abans d’encetar aquesta darrera cita, a Garcia només li quedaven un parell de caselles a marcar de cara a buscar un objectiu ambiciós. I de moment ho està complint al màxim exponent. Divendres al vespre, el pilot de KTM es va assegurar la primera posició a la classificació de la prova més espectacular de cada Gran Premi, l’Akrapovic Super Test.
No va poder guanyar, és cert, però el seu registre va ser prou bo per quedar-se a tot just 42 centèsimes del millor temps que havia registrat el francès Zach Pichon. El pilot de TM Moto era el màxim rival de Garcia de cara a desbancar-lo en la darrera general que li faltava assegurar, i malgrat assolir una mànega espectacular, Garcia no va ni ensumar la pressió de guanyar una nova classificació general i se la va acabar enduent sense grans dificultats. Una mostra més que el surienc també rendeix a la perfecció sota pressió.
Un dissabte perfecte
Aquestes 42 centèsimes respecte a Pichon amb què iniciava la jornada de dissabte han estat les úniques que li han impedit dominar la taula general de temps durant tot el dia.I és que ja en la primera de le proves, el Grass Cross Test, Garcia ha trobat línies molt més productives que Pichon i la resta de rivals, i ha obert un petit forat de 2 segons que no ha fet altra cosa que fer créixer a partir d’aleshores.
Al final de la primera volta, que en aquesta cita ajuntava quatre sectors en comptes dels tres habituals, el pilot de KTM ja havia augmentat aquest marge fins a uns còmodes 13 segons. Assolint el millor temps en tres dels quatre sectors. A la segona volta, Garcia no ha tingut resultats tan aclaparadors des del punt de vista personal, però així i tot feia créixer el seu avantatge fins als gairebé 20 segons.
El pilot de Súria es va tornar a retrobar amb un doble triomf a la darrera volta, assegurant de manera definitiva la seva 49a victòria en una jornada del campionat del món d’EnduroGP. Avui, en el darrer dia de competició, Garcia podria aconseguir un nou rècord, el de convertir-se en el primer pilot a sumar 50 triomfs, gairebé el doble que el segon a la llista, Steve Holcombe, amb 28.
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