Mor als 68 anys Jorge Messi, pare de Leo Messi
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Redacció
Jorge Messi, pare de Leo Messi, va morir aquest divendres en un hospital de Rosario, a l’Argentina, als 68 anys, segons ha avançat Infobae. L’empresari i representant del futbolista travessava una llarga malaltia.
El 18 de juny passat, la família Messi va explicar que Jorge estava «sota seguiment mèdic, recuperant-se i evolucionant favorablement dins del quadre que presenta», en un comunicat en el qual no va aclarir exactament el problema de salut i en el qual va reflectir també el «malestar pels rumors i especulacions difosos en les últimes hores sobre la seva situació».
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