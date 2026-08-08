Paula Blasi, de Llívia, es prepara per assaltar el blanc en la darrera etapa del Tour
La ciclista de l'UAE manté totes les opcions per vestir-se amb el mallot de millor jove en la jornada definitiva del Tour de França a Niça
L’ascensió històrica al Mont Ventoux de divendres i l’exigent circuit amb què es tancarà el Tour de França demà diumenge semblaven ser una garantia perquè l’etapa d'avui fos per alguna de les ciclistes ràpides del pilot. Però precisament el fet d’estar ubicada en una jornada on les forces ja començaven a anar justes, han permès que la neerlandesa Demi Vollering aprofités una exigent rampa de 500 metres al voltant del 10% per assaltar el lideratge del Tour de França.
La jornada ha estat marcada per una escapada poc nombrosa, de només dues ciclistes, però amb prou talent per amenaçar els equips de les especialistes. Han arribat a tenir al voltant de 6 minuts de marge, però a 15 quilòmetres de l’arribada el gran grup ja les tenia a tot just 1 minut.
Amb el triomf d’etapa a l’abast, l’FDJ-Suez de la neerlandesa Demi Vollering ha estat l’encarregat de portar el ritme del pilot. Una caiguda en el penúltim descens de la companya de la llivienca Paula Blasi a l’UAE Maëva Squiban ha deixat sola la neerlandesa Loes Adegeest. La ciclista del Lidl-Trek ha aguantat com ha pogut el ritme, però el pilot estava llançat, i l’FDJ-Suez destapava les seves cartes de cara a lluitar pel groc.
Han neutralitzat Adegeest quan faltava un quilòmetre per coronar el darrer port del dia, de tot just 2,4 quilòmetres, però que l’equip francès ha fet a tota velocitat. El gran grup s’havia reduït a tot just una quinzena de ciclistes, amb Blasi entre elles.
Un atac de campiona
Célia Gery ha estat l’encarregada de llançar Vollering abans d’una duríssima rampa de tot just 500 metres que superava el doble dígit de pendent mitjà. La número 1 del ciclisme mundial ha obert gas i des de les primeres pedalades ha aconseguit un petit marge sobre la líder Kasia Niewiadoma.
Marlen Reusser no ha pogut seguir-les, i només una excel·lent Elisa Longo Borghini ha estat capaç de contactar amb les dues millors ciclistes d’aquesta edició del Tour.
La guanyadora al Ventoux ha arribat a caçar Vollering, però la neerlandesa es guardava un segon atac que ja ningú ha pogut seguir. La rampa ha acabat, i malgrat ser la més forta, la nova líder del Tour tot just tenia 5 segons respecte a les seves rivals. Un fet que ha convertit els darrers quilòmetres en una veritable persecució en què Vollering ha fet una exhibició de potència i caràcter de campiona.
Blasi, a un bon dia del blanc
Al seu torn, la veïna de Llívia Paula Blasi no ha pogut seguir la seva companya, però tampoc ha perdut cap segon respecte a la seva gran rival, l’alemanya Antonia Niedermaier. Totes dues han protagonitzat un gran marcatge individual, per la qual cosa continua a 1:11 de l’anhelat mallot blanc.
Una bona situació si tenim en compte que el Tour tancarà demà diumenge l’edició amb una etapa molt exigent que farà pujar les ciclistes en quatre ocasions al Col d’Èze. Per tant, un atac efectiu podria obrir les portes a convertir-la en la millor jove.
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