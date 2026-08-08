Pep Guardiola, l’aliat inesperat del Barça per convèncer Rodri
El migcampista espanyol estaria prioritzant l’opció blaugrana per al seu futur i una informació atribuïda a la COPE situa Pep Guardiola com una figura important en la seva decisió
Redacció
El FC Barcelona continua guanyant terreny en la cursa per Rodri Hernández. El migcampista espanyol s’ha convertit en un dels grans noms del mercat i, en les últimes hores, l’opció blaugrana hauria agafat encara més força davant d’altres possibles destinacions, entre les quals el Reial Madrid.
Segons una informació atribuïda a la COPE, darrere de la predisposició de Rodri a valorar especialment la possibilitat de jugar al Barça també hi hauria Pep Guardiola, una de les persones que millor coneix l’internacional espanyol després d’haver estat el seu entrenador durant diverses temporades al Manchester City.
Guardiola hauria parlat amb Rodri sobre el seu futur i li hauria transmès una visió molt positiva del projecte blaugrana. El tècnic coneix perfectament l’entorn del Barça, la seva filosofia futbolística i l’exigència que suposa vestir la samarreta del club on va viure alguns dels millors anys de la seva carrera, tant com a jugador com des de la banqueta.
L’opinió de Pep tindria un pes especial per a Rodri. Sota les seves ordres, el migcampista es va convertir en una peça fonamental del Manchester City i va arribar al cim de la seva carrera, consolidant-se com un dels millors migcentres del món. Una relació esportiva i personal que explicaria per què el futbolista escolta amb especial atenció els seus consells.
El Barça, molt atent
Al Barça consideren que Rodri seria un fitxatge d’un impacte enorme per reforçar el mig del camp. La seva capacitat per dominar els partits des de la posició de pivot, la seva experiència al màxim nivell i el seu coneixement de LaLiga encaixen amb el perfil que busca el club.
L’operació, però, és lluny de ser senzilla. El Manchester City no té intenció de facilitar la sortida d’un dels seus futbolistes més importants i qualsevol negociació exigiria un esforç econòmic considerable per part del Barça.
El nom del Reial Madrid també ha aparegut relacionat amb el futur de l’internacional espanyol durant les últimes setmanes. De fet, la COPE ja havia analitzat recentment la possibilitat que el conjunt blanc intentés incorporar el migcampista i l’impacte econòmic i esportiu que suposaria una operació d’aquesta magnitud.
És aquí on la suposada intervenció de Guardiola podria adquirir importància. Si Rodri acaba decidint abandonar Manchester, el Barça podria comptar amb un aliat inesperat en la cursa per convèncer-lo.
De moment, no hi ha cap acord tancat i el futur del migcampista continua obert. Però el Barça apareix cada vegada amb més força al voltant d’un dels grans noms del mercat. I la figura de Pep Guardiola es pot convertir en un element més d’una operació que promet donar molt de què parlar.
Via: Sport
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