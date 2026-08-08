LA PRETEMPORADA BLAUGRANA
Ronald Araujo jugarà un any en el Liverpool cedit pel Barça
El club anglès demana el central uruguaià per reparar els seus problemes defensius, n’assumeix la fitxa i es reserva una opció de compra
Joan Domènech
Ronald Araujo se’n va del Barça. De moment, cedit per una temporada. El central uruguaià jugarà en el Liverpool aquesta temporada vinent. El club anglès té molts problemes en l’eix de la defensa i Andoni Iraola, el seu nou entrenador, ha sol·licitat els serveis del futbolista.
L’operació només està pendent que Araujo, de 27 anys, viatgi aquest dissabte a Liverpool, en lloc de fer-ho cap a Udine, on els seus companys jugaran a la nit un triangular amb l’Udinese i el Nottingham Forest.
Els dos clubs hi estan d’acord, després del beneplàcit de Hansi Flick i Deco, el director esportiu blaugrana, segons va avançar el periodista Fabrizio Romano.
El Liverpool, que assumeix tota la fitxa d’Araujo atesa la seva potència econòmica, té una opció de compra al final de temporada. Haurà comprovat així la capacitat d’Araujo de jugar al nivell que exigeix la Premier i en un dels candidats al títol. A Anfield ocuparà el lloc que ha deixat Ibrahima Konaté, que se’n va anar lliure al Reial Madrid, i exercirà al costat de Virgil van Dijk.
Araujo va tornar del Mundial amb una lesió de la qual ja s’ha recuperat, després d’incrementar progressivament els entrenaments. No és un dels titulars per a Flick, que compta amb prou recursos al centre de la defensa, amb Pau Cubarsí i Gerard Martín, la seva parella favorita de la campanya passada, més Eric Garcia, un Andreas Christensen recuperat i la puixança d’Álvaro Cortés, del planter, que veu incrementades així les seves opcions d’instal·lar-se en el primer equip.
Menys partits, gols valuosos
Araujo va ser el defensa que menys partits va jugar en la campanya passada a excepció de Christensen. Cert és que va estar més de dos mesos absent de l’equip per necessitat de «descans mental» al retorn de l’infortunat partit davant el Chelsea, en el qual va ser expulsat en el primer temps i el Barça va perdre per 3-0.
En canvi, Araujo va aportar quatre gols, tres molt valuosos perquè van reportar victòries: contra el Girona, en l’últim minut i jugant de davanter centre (2-1); de cap davant el Rayo (1-0), i en la Copa a l’Albacete (1-2).
La marxa de l’internacional uruguaià deixa una altra vacant en la jerarquia de capitans, amb la marxa, també com a cedit, de Marc-André ter Stegen a l’Ajax i la sortida definitiva de Robert Lewandowski als Estats Units.
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