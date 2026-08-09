LA PRETEMPORADA BLAUGRANA
Flick avisa que el Barça no estarà al màxim fins a l’octubre: «És una pretemporada atípica i estranya»
El tècnic blaugrana creu que la millor versió del seu equip es veurà «després de l’aturada de seleccions».
Joan Domènech
Fins després de la primera aturada de seleccions, el Barça no estarà al màxim. Amb el calendari a la mà, fins a la vuitena jornada, en la visita del Getafe al Camp Nou l’11 d’octubre. Aquestes són les previsions, no se sap si optimistes o pessimistes, que comparteix Hansi Flick en la singular pretemporada que toca gestionar aquest estiu.
Aleshores, el Barça haurà atès set jornades de Lliga i, afortunadament, una de Champions. La singularitat d’aquesta campanya rau en el fet que l’aturada de seleccions, que abans durava 10 dies i s’ubicava a principis de setembre, durarà aquesta vegada dues setmanes i mitja: des del dilluns 21 de setembre fins al dimecres 7 d’octubre. Després n’hi haurà una al novembre i una altra al març, amb l’extensió habitual. Fins aleshores, el Barça s’haurà enfrontat, per aquest ordre, a l’Elx, l’Athletic, el Rayo, el València, el Llevant, el Racing i el Sevilla. El primer rival de la Champions es coneixerà en el sorteig del 27 d’agost.
Araujo se’n va i debuta Ter Stegen
«La pretemporada és atípica i estranya. Fins després de l’aturada internacional no estarem al 100%»,va comentar Flick, disculpant la tíbia actuació del Barça en el doble i breu duel davant el Nottingham Forst i l’Udinese. A l’entrenador blaugrana li falten més de 10 jugadors. Al tornar d’Itàlia, aquest diumenge, ha rebut l’agradable sorpresa de la tornada anticipada de Jan i Eric Garcia i Anthony Gordon. Gavi va reaparèixer fa tres dies. Ja no hi era Ronald Araujo, que va volar cap a Liverpool per enrolar-se en el club anglès, cedit fins a final de temporada.
«Ronald és un gran jugador i una gran persona, però en la vida i en el futbol les coses canvien i cal acceptar-ho», va comentar Flick, que lamentava no haver pogut «incloure’l com volia» en la dinàmica del joc. El tècnic trobarà a faltar «la força i la velocitat» del central uruguaià.
«És una pena; en el passat van passar coses que el van afectar i volia fer una cosa nova», va afegir, al·ludint a les lesions que el van apartar d’equip i la voluntat d’Araujo d’iniciar una nova etapa en el club en què tindrà més opcions de ser titular. Com a titular va jugar Marc-André ter Stegen, que va debutar amb l’Ajax en la primera jornada de l’Eredivisie. El porter va mantenir la porteria a zero en el triomf del seu nou equip sobre el Zwolle.
A Flick li va saber greu perdre Araujo, com li sabia greu haver ensenyat la porta de sortida a Marc Casadó i Roony Bardghji. Als dos els va insinuar a final de temporada que tindrien pocs minuts en l’actual; no obstant, han seguit en la plantilla fins ara. Dissabte ja no van viatjar a Udine i van veure clar que el consell de Flick venia a ser una ordre perquè es busquessin equip. «La situació de Casadó i Roony no és fàcil per a mi, però cal prendre decisions», va explicar l’entrenador, que se sentia impel·lit a fer canvis en la plantilla també perquè «hi ha molts joves i cal fer-los lloc».
Els joves han permès al Barça atendre els amistosos davant les nombroses absències de l’estranya pretemporada, ja que la incorporació dels futbolistes és gradual. Aquest dissabte van debutar Fermín i Raphinha, «el jugador més important per a mi perquè dona dinamisme i velocitat i és el que necessitem».
Dimarts tornarà Kounde, i dimecres, els espanyols que falten, tret que anticipin la seva tornada. Entre ells hi ha Ferran Torres. «Respecto les vacances dels jugadors i no tinc informació», va respondre respecte al davanter valencià, que presumptament ja l’ha avisat que no desitja continuar en el Barça, sinó anar al París Saint-Germain.
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