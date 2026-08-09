Motor | EnduroGP
Josep Garcia, de Súria, suma un cinquantè triomf de rècord al mundial d'EnduroGP
El surienc es converteix en el primer pilot de tota la història del mudial en arribar al mig centenar de victòries, gairebé el doble que Steven Holcombe, amb 28
El representant de KTM ha tornat a dominar en la darrera jornada de competició de la prova amb què s'acomiadava el certamen al País de Gal·les
Josep Garcia s'està guanyant a pols el fet de convertir-se en la principal referència actual de l'enduro mundial. El pilot surienc de KTM no només encadena tres campionats consecutius a la categoria EnduroGP, sinó que des d'aquesta mateixa tarda s'ha convertit en el primer esportista en més d'onze anys en què es disputa la categoria scratch -la reina- que s'adjudica 50 victòries. Mig centenar de triomfs que el consoliden com el millor pilot de la seva generació.
Garcia encetava la temporada 2026 amb un total de 40 victòries, amb l'objectiu de les 50 aparentment lluny, sobretot tenint en compte que fins avui no havia acumulat mai 10 victòries en un sol curs, però conscient que calia donar-ho tot per revalidar corona mundial. Dit i fet, el pilot surienc no ha donat cap mena d'opció a la resta de rivals de la categoria reina, ha sumat tres dobles triomfs a Oliana, Fafe i ara a Gal·les, i en la resta de Grans Premis sempre ha aconseguit, com a mínim, sortir vencedor en alguna de les jornades de competició.
Amb aquest nou triomf, Garcia se situa com el pilot més llorejat de la categoria des del 2016 amb un total de 50 victòries. La magnitud de l'efemèride queda exemplificada si es compara amb la resta de pilots que conformen el top-5 en aquesta categoria. El segon pilot que més n'acumula és el britànic Steve Holcombe, que amb tot just 28 és qui es queda més a prop. Tercer en aquesta classificació se situa una altra de les grans llegendes de la modalitat com Brad Freeman, amb 24. El seu company a KTM, Andrea Verona en té 18 i un altre històric com Eero Remes, 17.
Dominant per acabar
Garcia afrontava aquesta darrera jornada del mundial conscient que tenia aquest rècord a l'abast, i ja en les primeres mànegues de dissabte havia demostrat que malgrat ser ja quatre vegades campió del món, havia arribat al País de Gal·les amb l'objectiu de continuar imposant el seu règim. I el cert és que aquesta darrera jornada ha recordat en gran manera la d'ahir. El surienc ha ocupat el primer lloc a la classificació general des de la segona mànega, i a partir del primer pas per l'Extreme Test ha ocupat una primera posició de la qual ja no n'ha sortit.
Garcia ha tancat aquesta primera volta amb dues victòries més, i sense aparent dificultat ha obert 12 segons d'avantatge respecte al seu company d'equip a KTM. A la segona volta el marge amb Verona s'ha quedat gairebé immòbil, i coneixedor que no calia prendre cap mena de risc, Garcia ha optat per conservar. Això sí, la seva superioritat li ha permès apuntar-se igualment un triomf en la darrera passada per l'Extreme Test per certificar una temporada digne d'una llegenda.
Verona, subcampió
L'altra focus d'atenció de la jornada s'ha traslladat a la lluita pel subcampionat, en què Verona i Zach Pichon arribaven amb només un punt de marge favorable al pilot francès de TM Moto. Tots dos han estat clarament l'alternativa a Garcia, malgrat que en tot moment es vigilaven tenint en compte la importància d'aspirar al subcampionat. Al final, Verona ha sabut aguantar la pressió d'un Pichon que no s'ha acabat de trobar massa còmode a l'inici, però que ha estat a punt d'assaltar el segon lloc de la jornada al tram final.
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