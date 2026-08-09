Ciclisme | Tour de França
Paula Blasi, de Llívia, clou el seu primer Tour de França entre les cinc millors de la general
La jove ciclista ceretana de l'UAE ha resistit amb les favorites en una duríssima darrera etapa en què ha aconseguit guanyar l'esprint pel segon lloc
L'alemanya Antonia Niedermaier no s'ha hagut de desgastar en excés per ajudar Kasia Niewiadoma i s'ha assegurat el mallot blanc de millor jove
La ciclista Paula Blasi, veïna de Llívia, s'ha convertit en la primera ciclista vinculada a la regió central que acaba entre les cinc millors a la classificació general del Tour de França. La jove esportista que forma part de l'UAE Team L'Imad ha estat segona en una duríssima etapa amb inici i final a Niça, que li ha permès escalar fins al cinquè lloc a la general. No ha tingut tanta sort en la seva pugna personal pel mallot blanc de millor jove, ja que Antonia Niedermaier l'ha controlada en gairebé tot moment.
El final de festa de la cinquena edició del Tour de França Femení prometia emocions fortes, i no ha decebut. Durant tot el dia el ritme al pilot ha estat bestial, i en la penúltima ascensió al Col d'Èze -la tercera pel vessant més assequible- el pilot ha quedat totalment seleccionat. Davant, les deu millors de la general amb l'excepció de Marlen Reusser, que exigida a la baixada ha patit una caiguda que l'ha eliminada de la lluita pel podi.
Isabella Holmgren, tercera a la classificació de les joves, ho ha provat des de molt lluny, però Juliette Berthet amb l'ajuda intermitent de Niedermaier l'han controlada. A l'inici del darrer port de la cursa, el mateix Col d'Èze per un vessant més exigent, el grup s'ha compactat. L'alemanya ha augmentat el ritme de la cursa, i Kasia Niewiadoma ha fet el seu particular all-in.
Demi Vollering, pletòrica, s'ha soldat a la seva roda sense aparent dificultat, i quan la polonesa semblava agafar una mica d'aire, li ha tornat el favor amb un atac que l'ha deixada sola. Per darrere, Blasi i la seva companya Elisa Longo Borghini han tornat a treballar plegades per contactar de nou amb una Niewiadoma exhausta. Cédrine Kerbaol no ha aguantat el ritme, i Blasi s'ha pogut exhibir guanyant l'esprint pel segon lloc de l'etapa.
Subscriu-te per seguir llegint
- On es veurà millor l’eclipsi solar a Manresa?
- El regidor de la policia de Manresa afirma que Sílvia Orriols s'equivoca contractant la seva filla
- Les mentides que envolten la casa de Rosalía a Manresa
- Necrològiques per al diumenge 9 d'agost del 2026
- Què cal fer davant una invasió de minimosques a casa?
- El salt des de l’Egiba a les pastures del Pedraforca
- Rescaten en helicòpter un excursionista que havia fet bivac a una cova de Montserrat
- Una dona ofereix una llar a la Sandra, la jove trans que viu en una cova a Màlaga: «Vull que es pugui dutxar bé, que estalviï i que se’n vagi a Màlaga a complir el seu somni: obrir una botiga de moda»