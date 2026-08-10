El Barça jugarà contra el Montpellier en ple eclipsi: ulleres per als espectadors i mesures de seguretat per a les jugadores
Des de Sant Joan Despí, on està situat el Johan Cruyff, la Lluna arribarà a ocultar al voltant del 99% del disc solar.
Begoña González
El dimecres 12 d’agost, quan l’estiu comenci a acomiadar-se lentament i el sol s’acosti a l’horitzó, el cel oferirà un dels grans esdeveniments astronòmics dels darrers anys. Espanya serà un dels llocs privilegiats per contemplar l’eclipsi solar del 12 d’agost, el primer visible com a total des de la Península Ibèrica en més d’un segle. La franja de totalitat travessarà el país d’oest a est, tot i que no arribarà a Catalunya: en aquesta zona l’eclipsi serà parcial, però amb un grau d’ocultació molt elevat.
I entre els molts llocs des d’on es podrà observar n’hi haurà un d’especialment inesperat: l’Estadi Johan Cruyff. A les 19.00 hores, el Barça Femení disputarà contra el Montpellier el seu primer partit de pretemporada, precisament el 12 d’agost. Quan arribi el moment àlgid de l’eclipsi, el partit es trobarà a la seva segona meitat i l’estadi es convertirà durant uns instants en un singular punt d’observació astronòmica. El FC Barcelona ja ha anunciat que els aficionats que accedeixin a l’estadi rebran ulleres especials per poder seguir el fenomen de manera segura.
Des de Sant Joan Despí, on està situat el Johan Cruyff, la Lluna arribarà a ocultar al voltant del 99% del disc solar. No serà, per tant, un eclipsi total com el que es podrà contemplar en altres zones del nord d’Espanya, però sí prou intens com per provocar un descens notable de la llum. El mateix Institut Geogràfic Nacional explica que la totalitat de l’eclipsi es produirà prop de la posta de sol i que la franja travessarà Espanya des de Galícia fins a l’est peninsular.
L’espectacle ha de continuar
El Barça ha decidit que el futbol no s’aturarà per contemplar el cel. Les jugadores continuaran disputant el partit i seran informades de les precaucions necessàries per evitar mirar directament el sol. L’organització sí que facilitarà als aficionats els mitjans adequats perquè puguin observar l’eclipsi sense haver d’abandonar el partit. La proposta del club busca, d’aquesta manera, que tots dos esdeveniments puguin conviure: el primer test del nou Barça Femení i un dels fenòmens astronòmics més excepcionals que es podran observar des d’Espanya en dècades.
L’eclipsi començarà a percebre’s a mesura que avanci la tarda i arribarà al seu moment màxim al voltant de les 20.30 hores en aquesta part de la península. Serà aleshores quan el Johan Cruyff, amb el partit encara en joc, pugui experimentar durant uns minuts un canvi extraordinari de llum. No hi haurà cap pausa en el marcador ni s’interromprà el partit, però durant aquest tram el públic tindrà la possibilitat d’aixecar la mirada —sempre amb la protecció adequada— i assistir a un espectacle que no tornarà a repetir-se en aquestes condicions durant molt de temps.
El partit contra el Montpellier serà, a més, el primer pas del nou projecte blaugrana. L’equip de Pere Romeu va iniciar la preparació el 27 de juliol i afronta una temporada marcada per importants canvis a la plantilla. Alexia Putellas ha estat la principal absència en aquesta nova temporada després de tancar al maig una etapa de 14 anys al club, mentre que paral·lelament també s’han produït les sortides de figures com Salma Paralluelo, Mapi León i Ona Batlle. Al mateix temps, el Barça ha incorporat noves jugadores com Kerolin Nicoli, el fitxatge més mediàtic de l’estiu blaugrana i la gran aposta del club per reforçar l’atac de Pere Romeu, i ha donat espai a futbolistes joves com Carla Julià, que després de debutar la temporada passada ha renovat fins al 2030 i passa a formar part de la primera plantilla.
El club també ha reforçat l’equip amb la portera nord-americana Tyler McCamey, la neerlandesa Renee van Asten i Martina Fernández, que se sumaran a Ewa Pajor, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Vicky López i Sydney Schertenleib, que ja formen part de les files blaugrana. Paral·lelament, Marta Torrejón continuarà una temporada més i Caroline Graham Hansen ha ampliat el seu contracte fins al 2028.
El partit contra el Montpellier servirà així per començar a comprovar sobre la gespa com es presenta un Barça que afronta una nova etapa, tot i que potser en algun moment el protagonisme de la gespa el robarà el sol.
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