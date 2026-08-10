D'Eivissa a Berga: així han estat les vacances dels jugadors del Barça de la Catalunya central
Eric Garcia, Joan García i Marc Bernal han gaudit d'uns dies de descans a prop i lluny de casa
Els tres jugadors del primer equip del Barça han combinat festa, família i compromisos locals abans de tornar als entrenaments
Després d’una temporada intensa culminada amb el triomf al Mundial 2026, els jugadors del primer equip del Barça amb arrels a la Catalunya central han aprofitat les setmanes de descans per desconnectar abans d’afrontar un nou curs. Eric Garcia, Joan García i Marc Bernal han repartit el temps entre el lleure, la família i diverses activitats vinculades al territori.
Celebració conjunta a Eivissa
Una de les imatges més destacades de l’estiu ha estat la seva coincidència a Eivissa. Els tres futbolistes hi van passar uns dies i van gaudir d’una nit de festa a la coneguda discoteca Ushuaïa, en una escapada que ha combinat relax i celebració després dels èxits esportius.
Més enllà d’aquesta estada compartida, cadascun ha viscut les vacances a la seva manera. Joan García ha optat per un estiu molt vinculat al seu entorn més proper, amb dies amb amics, família i parella, tant a la muntanya com a la platja. El porter també ha fet una parada especial al seu projecte personal, visitant el Campus Joan García, celebrat al municipi de Tordera.
Per la seva banda, Eric Garcia ha apostat per un descans actiu, combinant estones de platja amb activitats esportives com el pàdel i trobades amb amics, en unes vacances pensades per recarregar energies abans del retorn a la rutina competitiva.
Marc Bernal, en canvi, ha mantingut una forta vinculació amb la seva Berga natal. El jove futbolista ha participat en la segona edició del Campus Marc Bernal, celebrada a principis de juliol, i també ha gaudit de temps amb la família i els amics. Les seves vacances també l’han portat fora de Catalunya, amb una escapada a la Costa del Sol. A Màlaga, se l’ha pogut veure relaxant-se al mar i prenent el sol en embarcacions privades a tocar de Puerto Banús, un dels ports esportius més exclusius del país.
Els dos Garcia avancen la tornada a la feina
Amb l’estiu arribant al final, dos dels protagonistes ja han fet el pas d’avançar el retorn a la feina. Els dos Garcia, que tenien vacances fins al 12 d’agost, s’han deixat veure abans d’hora a la Ciutat Esportiva, on aquest han realitzat treball individual.“Passant calor, però bé. Bones sensacions, tenia ganes de tornar i estar al màxim, ja queda poc”, ha explicat el porter de Sallent als mitjans del club, deixant clar que el compte enrere per a l’inici de temporada ja està en marxa.
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