Flick avisa que el millor Barça es veurà a partir de l’octubre
El tècnic gestiona com pot "una pretemporada atípica i estranya" amb la gradual incorporació dels jugadors. Està content de tenir ja Raphinha.
Joan Domènech
El Barça no estarà al màxim fins després de la primera aturada de seleccions. Calendari en mà, fins a la vuitena jornada, per a la visita del Getafe al Camp Nou l’11 d’octubre. Aquestes són les previsions, no se sap si optimistes o pessimistes, que comparteix Hansi Flick en la singular pretemporada que toca gestionar aquest estiu.
Aleshores el Barça haurà atès set jornades de Lliga i una de Champions. L’aturada de seleccions, que abans durava 10 dies i es feia a principis de setembre, durarà aquesta vegada dues setmanes i mitja: des del dilluns 21 de setembre fins al dimecres 7 d’octubre. El Barça s’haurà enfrontat a l’Elx, l’Athletic, el Rayo, el València, el Llevant, el Racing i el Sevilla. El seu primer rival de la Champions es coneixerà en el sorteig del pròxim dia 27.
"La pretemporada és atípica i estranya. Fins després de l’aturada internacional no estarem al 100%", va comentar Flick per mirar de disculpar la tíbia actuació del Barça contra el Nottingham Forest i l’Udinese. Al tornar d’Itàlia va tenir l’agradable sorpresa del retorn anticipat de Joan Garcia, Eric i Anthony Gordon. Ronald Araujo ja no hi era, que va volar cap a Liverpool.
Pena per Araujo
"Ronald és un gran jugador i una gran persona, però en la vida i en el futbol les coses canvien i cal acceptar-ho", va comentar Flick, que lamentava no haver pogut "incórrer-lo com volia" en la dinàmica del joc. El tècnic trobarà a faltar "la força i la velocitat" del central uruguaià. "És una pena; han passat coses que l’han afectat i ell volia novetats", va afegir l’alemany al·ludint a la voluntat d’Araujo d’iniciar una altra etapa en un club on tindrà més opcions de ser titular. Com a titular va ser Marc-André ter Stegen amb l’Ajax en la primera jornada de l’Eredivisie. Va mantenir la porta a zero contra el Zwolle (0-2).
A Flick li va saber greu perdre Araujo, com li sabia greu haver ensenyat la porta de sortida a Marc Casadó i a Roony Bardghji. Als dos els va avançar al juny que tindrien pocs minuts en l’actual; no obstant, han seguit a la plantilla. Dissabte ja no van viatjar a Udine. "La situació de Casadó i Roony no és fàcil per a mi, però cal prendre decisions", va explicar l’entrenador, que se sentia impel·lit a fer canvis a la plantilla també perquè "hi ha molts joves i cal poder fer-los lloc".
Els joves han permès al Barça atendre els amistosos davant les nombroses absències de l’estranya pretemporada. La incorporació dels futbolistes està sent gradual. Aquest dissabte van debutar Fermín i Raphinha, "el jugador més important per a mi, perquè dona dinamisme i velocitat, i és el que necessitem". Dimarts tornarà Kounde i dimecres els espanyols que falten, a menys que anticipin la tornada. Entre ells hi ha Ferran Torres. "Respecto les vacances dels jugadors i no tinc informació", va respondre sobre el davanter valencià, que presumptament ja l’ha avisat que no vol seguir en el Barça.
- Sílvia Orriols, d'AC, replica al regidor de Seguretat de Manresa, Anjo Valentí: 'Qui ets tu per castrar la seva carrera professional?
- Mor Oihane Mateos, comunicadora icònica i actual directiva d’EITB, als 45 anys
- Mor un veí de Camps en caure amb el cotxe per un barranc a la BV-3008, a Fonollosa
- Un nou episodi de tempesta deixa una forta pedregada, inundacions i un arbre caigut a Llívia
- Qui és Javier Ruiz, el primer director de la nova cadena de televisió La Séptima
- Cridar no és sinònim de poder: El que realment revela la psicologia sobre els qui eleven el to de veu
- Necrològiques per al dilluns 10 d'agost del 2026
- «He de deixar que la meva filla de 14 anys surti sola amb les amigues per la festa major, on l’alcohol corre lliurement?»