Atletisme | Campionat d'Europa
Mònica Clemente, Meritxell Soler i Ericka Badeau Maseras posen rumb a Birmingham
Les tres atletes es preparen per disputar el Campionat d'Europa absolut d'atletisme
La primera en competir serà la perxista manresana; dimarts a les 19.05h
Les comarques de la Catalunya Central tindran representació al Campionat d'Europa d'atletisme que es disputarà aquesta setmana a Birmingham, Anglaterra. Hi seran dues atletes bagenques, Mònica Clemente i Meritxell Soler, i una altra de l'Avinent Manresa, Ericka Badeau Maseras, que afronten la competició amb reptes personals diferents però amb ganes de ser a la final de les respectives proves.
La primera a competir serà la perxista manresana Mònica Clemente (Diputació València), que tornarà a un gran campionat després de la seva participació en l'europeu de Berlín del 2018. Aleshores va quedar 22a, fora de final. Una espineta que espera treure's en aquesta segona oportunitat. A Berlín, "gairebé no sabia com hi havia arribat. Va ser d'imprevist. Me'l vaig prendre amb l'únic objectiu de gaudir de l'experiència, veure què passava, que suposava ser entre les millors i sense expectatives", ha explicat Clemente.
La perxista afronta el campionat en 29a posició i té clar que l'objectiu és passar a la final. "Sé que és molt complicat, però és el repte que m'he proposat. Si no és possible, intentaré treure'm l'espineta del Campionat d'Espanya, tornar-me a demostrar a mi mateixa que estic en un bon estat de forma", ha afirmat. La ronda classificatòria serà demà a les 19.05h. En cas de passar de ronda, la final està programada per dijous a les 19.50h.
En la darrera competició que va disputar, el Campionat d'Espanya absolut, les coses no li van sortir com s'esperava. Tot i això, va acabar-lo en segona posició. "Excepte aquell moment, que hi ha dies que les coses no surten, estic molt contenta amb com ha anat la temporada. Només he millorat la meva marca personal amb un centímetre, però és una gran victòria personal", ha assegurat Clemente. "Venia d'anys de moltes lesions, de què les coses no m'acabessin de sortir. Aquest curs he recuperat part de la confiança que havia perdut. M'he tornat a acostar al nivell que havia tingut en anys anteriors", ha explicat.
Meritxell Soler aspira a un lloc de finalista
La santjoanenca Meritxell Soler (Puma), que disputarà la marató, també afronta el campionat en un gran estat de forma. En el seu cas, l'objectiu és encara més ambiciós. Aspira a quedar entre les vuit primeres. "Soc optimista. He fet una bona preparació. Com que és un europeu, no tindrem l'alt nivell de les africanes i crec que és la meva oportunitat per acabar en lloc de finalista".
Soler té la cinquena millor marca d'entre les participants, però les característiques del recorregut fan que els registres personals perdin importància i la competició esdevingui una incògnita. A banda de la més ben classificada, l'atleta finlandesa Alisa Vainio, que hi ha arriba molt ben posicionada per endur-se la medalla d'or, "les onze següents podem quedar tant segones com quinzenes", ha explicat. "És un europeu poc previsible. Crec que dependrà de qui s'adapti millor al circuit", ha afegit.
És per això que Soler ha fet una preparació un pèl diferent de les altres. Amb més èmfasi en exercicis de força i en adaptació a les pujades i baixades. Igualment, hi ha hagut espai per les setmanes d'altes càrregues de fins a 170km. Per aquest motiu no sap si el circuit li jugarà a favor. "Normalment em sento més còmode en curses planes. Val a dir que vaig fer una mitja marató amb desnivell i em va sortir bé, però és una incògnita saber com tindré les cames després de 30km de tant pujar i baixar", ha reconegut.
L'atleta santjoanenca viatjarà demà. I no està gaire contenta amb la gestió del vol. Aterrarà dimecres, quatre dies abans de la cursa, que serà diumenge a les 7.30h, "un pèl massa d'hora pel meu gust", i haurà d'anar fins a Madrid, on dormirà la nit de dimarts, per després fer escala a Amsterdam abans d'aterrar a Birmingham. Els altres desplaçaments de l'equip espanyol que han sortit de Barcelona han arribat a Anglaterra sense fer escala i amb prou feines unes 3 hores de viatge.
El primer europeu absolut d'Ericka Badeau Maseras
La tercera atleta en competir serà Ericka Badeau Maseras, de l'Avinent Manresa, encara en edat sub-23 i vigent subcampiona d'Espanya absoluta en 100m. La velocista de Vacarisses formarà part de l'equip espanyol dels relleus 4x100m. "En tinc moltes ganes. És el primer Campionat d'Europa absolut que disputo i estic molt contenta. A més, el relleu espanyol s'està treballant molt bé i és un orgull formar-ne part", ha explicat.
L'any passat, Maseras va formar part de l'equip de la mateixa prova en el Campionat d'Europa sub-23 de Bergen, Noruega. "És cert que la rutina que seguim és la mateixa, però l'exigència és superior. A més, vaig a la pista a entrenar i m'hi trobo ídols de tota la vida. Corro al costat d'atletes olímpics que admiro", ha sentenciat la velocista.
Tal com ha explicat Maseras, l'equip espanyol no té un objectiu de posició definit. "Tenim la tercera millor marca. L'únic objectiu és donar-ho tot, ser un equip i lluitar fins al final. El primer de tot és que volem passar a la final. A partir d'aquí, com més amunt millor. No tenim sostre". La primera ronda serà dissabte a les 12.40h; la final, a les 21.48h.
El Campionat d'Europa ha començat aquí matí amb les primeres rondes classificatòries. A la jornada del vespre s'han disputat les primeres finals: el llançament de pes masculí i femení, els 100m femenins, els 4x400m mixtos i els 5000m masculins.
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