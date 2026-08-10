Enduro
Oliana serà escenari del Mundial d'EnduroGP per tercer any consecutiu
La localitat urgellenca acollirà, el 24 i 25 d'abril, el segon Gran Premi de la temporada 2026/27
Oliana repetirà com a escenari del Mundial d'EnduroGP per tercera edició consecutiva. Tal com exposa el calendari provisional de la disciplina, la localitat urgellenca acollirà el segon Gran Premi de la temporada 2026/2027, que es disputarà els dies 24 i 25 d'abril.
La temporada 2026/2027 d'EnduroGP arrencarà el cap de setmana del 2 al 4 d'abril a Valverde del Campo, a la província de Valladolid. Serà el primer Gran Premi de la categoria masculina, perquè la femenina s'incorporarà la ronda següent, disputada a Oliana (24 i 25 d'abril).
Després pel pas per l'Alt Urgell, escenari en què el surienc Josep Garcia s'ha imposat aquesta temporada, el Mundial es traslladarà a Portugal, concretament a Fafe. En aquest escenari es disputaran la tercera i la quarta prova, de l'11 al 13 de juny i del 18 al 20.
Posteriorment, el calendari masculí passarà per Carpinetti, a Itàlia, per disputar-hi el cinquè Gran Premi, el primer de la segona meitat de la temporada (del 2 al 4 de juliol). No es disputarà en categoria femenina, que compta amb dues proves menys. Es reincorporaran a la competició del 30 de juliol a l'1 d'agost a l'Illa de Man.
Els set mesos de competició acabaran a Grècia, país en què hi disputaran els dos últims Grans Premis. El setè tindrà lloc del 15 al 17 d'octubre i, el vuitè, del 22 al 24 del mateix mes.
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