Bàsquet
Ryan Vincent, amb Espanya, i Matej Snobel, amb Txèquia, tots dos del Kids&Us Manresa, jugaran els vuitens de final de l'Europeu sub-16
El combinat espanyol s'enfrontarà a Bèlgica, mentre que els txecs ho faran amb Polònia
En cas de classificar-se, els dos jugadors es trobarien a la ronda següent
Regió7
Dos jugadors del Kids&Us Manresa estan disputant el Campionat d'Europa sub-16 de bàsquet que té lloc a Romania. Ryan Vincent, recentment incorporat a les files del cadet bagenc, ho fa amb la selecció espanyola, mentre que Matej Snobel juga amb Txèquia. Els dos jugadors han superat la fase de grups.
Espanya ha guanyat els tres partits de la fase inicial i s'ha classificat per als vuitens de final com a primera del grup C. Els tres rivals van ser Grècia, Geòrgia i Israel, que només va perdre amb el combinat espanyol. Vincent ha disputat una mitjana de 16,7 minuts, 11,3 punts, 5,3 rebots i 2,7 rebots per partit. Ha estat el líder del combinat espanyol en el darrere aspecte i també el més ben valorat amb una eficiència de 15.
El primer partit de la fase eliminatòria el disputaran demà contra Bèlgica, la quarta classificada del grup D, que no ha guanyat cap partit. En cas de passar de ronda s'enfrontarien amb el guanyador del duel entre Polònia i la Txèquia, el segon i el tercer classificat dels grups A i B, respectivament. A les files txeques hi figura Matej Snobel, també del Manresa, que és líder del se equip en minuts disputats (25,7 per partit) i segon en puntuació (16,7), com també en assistències (4,3) i en eficiència (15,7).
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