Ciclisme
Guillem Muñoz, de Sant Fruitós, és sisè a la cronoescalada al Castell de Sant Joan de Blanes
El ciclista bagenc del 73Factory BGTeam va registrar un temps total de 12:02 que el van permetre ser quart a la categoria elit
Jaume Grandia
Després d’una aturada de deu anys, aquest diumenge es va tornar a celebrar a Blanes una de les grans cites ciclistes de l’estiu, la Cronoescalada al Castell de Sant Joan. Una tornada al circuit competitiu català que mantenia l’essència del recorregut històric, en la que els participants havien de completar dues ascensions de 2,2 quilòmetres fins al castell. En la primera mànega, la sortida era conjunta en línia, mentre que la segona tenia un format contrarellotge individual, amb sortides cada 30 segons.
El ciclista santfruitosenc Guillem Muñoz Cubeles del 73Factory BGTeam, va completar l'ascensió en la sisena posició de la general i quart de la categoria elit, amb un temps total de 12:02 minuts. Muñoz defensava títol, ja que havia estat l’últim guanyador d’aquesta cursa, l’any 2016, aleshores a les files de l’equip Tomàs Bellès.
La prova, organitzada pel Club Ciclista Blandense, la històrica prova va comptar amb la participació de 75 corredors. A la categoria masculina, l'estatunidenc Cole Davis del Speedstudio es va coronar campió amb un temps de 10:50 minuts, mentre que en la categoria femenina, la paraguaiana Agua Marina Espinola del Team Abadie es va endur la victòria amb un temps de 13:45 minuts.
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