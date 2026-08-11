Atletisme | Campionat d'Europa
La saltadora Mònica Clemente, de Manresa, es queda a les portes de la final de l'europeu
La saltadora de perxa manresana ha acabat amb una millor marca de 4,40, insuficient per entrar entre les dotze millors dels dos grups per culpa del nombre d'intents previs
A les portes de la final, però segur que amb un bon sabor de boca. La saltadora de perxa manresana Mònica Clemente s’ha quedat a tot just un intent vàlid per accedir a l’anhelada gran final que s’havia de disputar dijous al vespre. La saltadora del Diputació València ha certificat un millor intent de 4,40 metres, que li ha valgut per somiar fins al darrer salt amb formar part de la gran final, però Clemente sabia que l’única manera de passar era superant els 4,50 i establint d’aquesta manera un nou rècord personal, però s'ha quedat a les portes.
El bon regust de boca el pot explica el fet que la quinzena posició assolida a Birmingham és la millor plaça que ha aconseguit en una màxima competició continental. L’esforç de Clemente li ha servit per superar amb escreix la 22a posició aconseguida l’any 2018 als europeus de Berlín, on aleshores va registrar un millor intent de 4,20 metres. La qual cosa exemplifica la millora de l’atleta manresana en aquests darrers 8 anys.
Al final, la saltadora de perxa bagenca ha quedat fora de la final per culpa del nombre total d’intents. I és que només set atletes van aconseguir superar el llistó als 4,50 metres. La resta, com Clemente, s'han quedat a 10 centímetres. Una circumstància que ha obligat a decidir l’accés a la final fent un recompte del nombre d’intents en les distàncies anteriors.
La manresana havia necessitat un intent nul en cadascuna de les tres distàncies que havia aconseguit superar, l’única de les dues semifinals que es trobava en aquesta situació. Curiosament, també ha estat l’única atleta de les 8 que han passat els 4,40 del seu grup, el B, que no ha accedit a la final.
Maseras i Soler, a l’espera
Les altres dues representants de la Catalunya central a Birmingham, la santjoanenca del Puma Meritxell Soler, i l’atleta de Vacarisses de l’Avinent Manresa Ericka Badeau Maseras, esperaran fins al cap de setmana per prendre part a la maxima competició continental.
En el cas de Soler, la final de diumenge serà la sisena participació internacional que afronti amb el combinat absolut. Una prova que, sense la presència de les grans especialistes africanes, obra més opcions per l’atleta olímpica. Fins al punt que, com ella mateixa comentava abans de viatjar a Birmingham, era optimista per ser entre les vuit millors classificades tot i les dificultats que presenta el circuit de la marató.
També s’haurà d’esperar per prendre part de la competició, encara que només fins dissabte, la velocista de l’Avinent Manresa Ericka Badeau Maseras. L’atleta de Vacarisses debutarà en una competició internacional en categoria absoluta formant part de l’equip espanyol del relleu 4x100 metres. Juntament amb les seves companyes, correran sense un objectiu concret més enllà de, com va dir ella mateixa, "donar-ho tot, ser un equip i lluitar fins al final", però amb els peus a terra i reconeixent que el més important era, primer, accedir a la final.
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