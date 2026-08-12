El Barça allibera Ferran Torres mentre apuntala el seu traspàs al PSG
El davanter valencià, amb permís del club blaugrana, no s’incorporarà aquest dimecres als entrenaments amb la resta d’internacionals espanyols
Francisco Cabezas
Un cop conclosa la seva gira d’homenatges després de marcar el gol amb què Espanya va conquerir el seu segon Mundial, Ferran Torres s’havia d’incorporar aquest dimecres als entrenaments del primer equip del Barça juntament amb la resta d’internacionals espanyols. No serà així. Davant l’avenç de les negociacions per ser traspassat al PSG, el davanter va demanar absentar-se, i el Barcelona hi va accedir sense gaires problemes un cop les parts han assumit que l’operació de venda està a punt de concretar-se.
El Barcelona, que dilluns passat va rebutjar una primera oferta del PSG, podria acabar ingressant per Ferran uns 55 milions d’euros, variables incloses. Una xifra que satisfaria el club blaugrana, atès que el davanter de Foios, un cop va expressar el seu desig de ser reclutat per l’equip entrenat per Luis Enrique, acaba la seva actual vinculació amb el Barça d’aquí a un any. A més, Ferran tampoc no va voler saber res, en el seu moment, d’esperar fins al setembre perquè el Barcelona li oferís una proposta de renovació.
La trobada de Julián amb Simeone
Era, doncs, el moment adequat per afrontar la seva sortida, malgrat que Flick es quedarà momentàniament, després també de la marxa de Robert Lewandowski cap a la MLS, sense els seus dos ariets (tots dos ‘nou’ asseguraven una mitjana conjunta de 47 gols per temporada). Amb tot, al Barcelona encara hi ha alguna esperança de poder continuar tensant la corda per Julián Álvarez, que aquest dimecres es retrobarà finalment amb l’entrenador Diego Pablo Simeone.
Deco, director esportiu del Barcelona, fa dies que explora alternatives davant les serioses dificultats per dur a terme el fitxatge del davanter argentí. Per molt que Flick pogués trobar solucions fent servir futbolistes com el mitjapunta Dani Olmo, o especialistes de banda com els fitxatges recents Karim Adeyemi i Anthony Gordon, la idea del club és incorporar un davanter centre que es mogui bé dins l’àrea.
El traspàs de Ferran Torres al PSG, que s’haurà de tancar un cop l’equip parisenc disputi aquest dimecres la final de la Supercopa d’Europa contra l’Aston Villa a Salzburg, serà el pròleg de l’altra gran operació de l’estiu: el fitxatge de Rodri Hernández. El capità de la selecció espanyola, escollit millor futbolista de l’últim Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, està cridat a incorporar-se a la disciplina del Manchester City divendres vinent, sempre que el club anglès no acabi acceptant abans la proposta del Barça. L’entitat blaugrana intenta trobar fórmules per no arribar als 80 milions d’euros en què el City ha valorat el migcampista espanyol.
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