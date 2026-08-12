Futbol
El CE Manresa guanya el CF Vilanova en el cinquè amistós de pretemporada (2-0)
El conjunt de Sergi Trullàs aconsegueix la primera victòria de la fase de preparació en una actuació que ha anat de menys a més
Els bagencs han signat una molt bona última mitja hora
El CE Manresa ha guanyat el CF Vilanova per 2-0 en el cinquè amistòs de pretemporada, el segon que es disputava al Congost. El conjunt de Sergi Trullàs ha aconseguit la primera victòria, amb una actuació clarament de menys a més, de la fase de preparació, el primer contra un rival d’una categoria inferior.
El nombre d’aficionats que han assistit a l’amistós entre el CE Manresa i el CF Vilanova ha estat molt inferior a dimecres passat. En general, a Manresa i al Bages es va preferir veure l’eclipsi que el partit.
Era el primer partit del CE Manresa davant un rival de categoria inferior. El Vilanova juga a Tercera Federació. S’havia de notar. Els bagencs havien de tenir el protagonisme i ser dominadors. Un aspecte que vam veure la temporada passada i que fins ara havia costat a la pretemporada. Un fet segurament esperable, en tractar-se de rivals d’un nivell superior.
Però el Vilanova tampoc ha renunciat a la pilota. L’ha mogut de costat a costat sense precipitar-se, ha fet recular el Manresa a camp propi i ha provat d’atacar amb possessions llargues. Quan era el torn del Manresa, estirava la pressió i provava de recuperar a camp contrari. Incomprensiblement, els bagencs no han arriscat i han començat l’amistós jugant en llarg.
El partit s’ha aturat abans dels deu minuts per una lesió aparatosa de Lamin Juwara al genoll. Els crits de dolor del jugador s’han sentit des de la graderia; Èric Montes ha posat pressa al fisioterapeuta perquè entrés a socórrer el jugador i el tècnic Sergi Trullàs ha demanat que algú truqués a l’ambulància.
Quan el joc s’ha reprès, alguns minuts abans que arribés l’assistència mèdica, el Vilanova ha continuat amb el domini. A més, Jaume Hernández ha tingut la primera acció de perill en un xut des de l’interior de l’àrea que ha anat al pal. Mentrestant, el Manresa no sortia de camp propi. Les constants posades en joc en llarg eren tallades pels defensors. Excepte una, que ha baixat Aleix Díaz amb el peu esquerre i ha obert a l’altre costat, on esperava Saba. L’extrem s’ha desfet del seu marcador amb qualitat i ha buscat una centrada per baix. Ha estat la primera acció de perill bagenca. La següent, ha acabat en gol. L’ha fet el mateix Saba, després de rematar a porteria buida una centrada d’Ángel Vera des del costat dret. També ha estat a punt de fer el segon poc després, de cap. Ja Feia alguns minuts que el Manresa havia aconseguit traslladar el partit a camp contrari, però tampoc tenia un domini aclaparador.
A la segona part, han entrat Tébar per Boukir i Moha Ezzarfani per Saba. De les botes del dorsal 10 ha arribat la primera ocasió de la segona part, en un xut des de la mitja lluna de l’àrea que va aturar Àlex Sans sense dificultat. Posteriorment, i després d’una onada de canvis, Jan Molina, que acabava d’entrar, ha estat a punt de fer el segon des de fora l’àrea, però el seu xut ha sortit desviat.
El CE Manresa ha acabat l’amistós molt millor de com l’havia començat. Ben plantat a camp contrari, amb bones combinacions derivades en arribades a l’àrea visitant i amb el CF Vilanova lluny de la porteria defensada per Quim Borràs. Ha posat la cirereta a una molt bona última mitja hora amb el segon gol, de l’exblaugrana Dani Ferrer.
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