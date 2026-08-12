El Kids&Us Manresa obrirà la temporada a l’ACB a Miribilla i s'estrenarà a casa contra el Breogán
L’inici de curs del club manresà estarà marcat per l’estrena al Nou Congost, el 3 d’octubre contra el CB Breogán, i per la primerenca visita al Reial Madrid, també en les primeres jornades de la competició
El Kids&Us Manresa disputarà el primer partit de la temporada a la Lliga ACB el 26 de setembre al Bilbao Arena (18 h), popularment conegut com a Miribilla, on s’enfrontarà al Bilbao Basket amb l’objectiu d’aconseguir la primera victòria del curs. Així ho ha confirmat el calendari oficial, que s'ha fet públic aquest dimecres al migdia.
El torn d’animar l’equip amb totes les forces de l’afició manresana arribarà el 3 d’octubre (21 h). El Bàsquet Manresa s’estrenarà a casa contra el Río Breogán, en un partit que promet emoció i un gran ambient a les graderies. Serà el preludi d’una tercera jornada frenètica, en què el Kids&Us Manresa visitarà el Reial Madrid al Movistar Arena.
Les jornades nadalenques
Ja en plena voràgine nadalenca, el Bàsquet Manresa jugarà contra el FIATC Girona al Nou Congost el 20 de desembre (12 h). El 27, s'enrontarà a l'Asisa Joventut en una jornada que destaca per haver-hi el primer clàssic lliguer de la temporada. El Barça i el Madrid es veuran les cares al Palau Blaugrana a les 21 h.
Per al Barça, el duel contra l’equip madrileny serà el preludi d’una jornada 15 amb un tancament de luxe per al públic manresà. El Kids&Us Manresa rebrà el conjunt blaugrana a les 21 h al Nou Congost, en el que serà el darrer partit de la jornada.
Sant Valentí i el Dia de la Mare: dues dates doblement especials
El 2027 començarà amb un Kids&Us Manresa-Casademont Zaragoza, el 3 de gener (18 h). Poc després, el calendari assenyala una altra data ineludible a l’agenda. El dia de Sant Valentí, l’afició manresana tindrà una cita al Nou Congost, on l’esperarà un trepidant Bàsquet Manresa-Reial Madrid.
Un altre dels grans partits de la temporada arribarà en una data marcada en vermell al calendari. El 2027, l’afició manresana tindrà l’oportunitat de convertir el Dia de la Mare en un record inesborrable. El 2 de maig (12 h), en una jornada carregada de simbolisme, el conjunt bagenc posarà rumb al Palau Blaugrana per enfrontar-se al Barça, en un duel que promet ser un dels grans moments del curs.
El Bàsquet Manresa tanca la temporada a casa
L’esperat últim partit a casa no només servirà per acomiadar la temporada al Nou Congost, sinó que posarà el punt final al curs 2026-27. La darrera cita de l’ACB arribarà amb un electritzant Kids&Us Manresa-Asisa Joventut, un derbi català que oferirà a l’afició manresana l’oportunitat de dir adeu al curs per la porta gran, amb un espectacle esportiu de luxe.
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