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Barça i PSG arriben a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres

El davanter signarà per quatre temporades amb el bicampió d’Europa

Ferran Torres al Mundial de futbol

Ferran Torres al Mundial de futbol / DAVID RAMOS

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Joan Domènech

Barcelona

Acabada la final de la Supercopa d’Europa, amb la conquesta d’un nou títol de la mà de Luis Enrique, el Paris Saint-Germain es va centrar en l’altre gran assumpte que tenia entre mans: el fitxatge de Ferran Torres. L’endemà es va filtrar el principi d’acord amb el Barça per al traspàs del davanter valencià al club francès.

L’operació acabarà de madurar durant les pròximes hores i les previsions apunten que aquest cap de setmana es donarà per tancada, amb tots els detalls pactats. Ferran ja tenia acordat el seu contracte amb el PSG, però encara faltava que els dos clubs arribessin a un acord. En la segona ofensiva del club francès, després que la primera proposta fos rebutjada, es va produir l’encaixada de mans virtual. El davanter signarà per quatre temporades amb el bicampió d’Europa.

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Ferran havia de tornar dimecres a Sant Joan Despí amb la resta dels seus companys de la selecció per reincorporar-se als entrenaments. No s’hi va presentar, segons el Barça, davant la imminència d’un acord, amb totes les parts alineades per arribar a un final feliç.

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