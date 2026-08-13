Ciclisme
Ivan Monrós, d'Avinyó, es proclama campió del món sub-16 de BikeTrial a Alpette
El ciclista avinyonenc va completar a la localitat situada a la regió italiana del Piemont una magnífica actuació que el va catapultar cap al primer lloc de la classificació
Dominant d'inici a final i sense donar cap mena d'opció a la resta de rivals. Ivan Monrós es va proclamar el cap de setmana com a Campió del Món de BikeTrial en la categoria sub-16 representant Catalunya. El ciclista avinyonenc arribava a la segona i darrera cita del mundial a Alpette encapçalant la classificació del mundial després d'una actuació dominant a la prova inaugural disputada a Castellví de Rosanes, però a Itàlia va confirmar la seva superioritat completant les quatre voltes de la competició sense cap punt de penalització.
De fet, la seva participació en la ronda decisiva del campionat es podria qualificar, sense cap mena de dubte, de perfecta. Monrós va superar tots els trams de les quatre voltes sense cometre ni el més ínfim dels errors, imposant-se a un rival directe en el campionat com l'eslovac Tomas Korec. De fet, entre tots dos ciclistes, només hi va haver dos punts al final de les quatre voltes. Una diferència que el veí d'Avinyó va aconseguir a la primera de les voltes, però que després li suposava haver de competir sense poder cedir cap errada si volia guanyar les dues proves del mundial.
La tercera plaça del podi de la seva categoria la va ocupar el txec Matyas Burianek, que va acabar registrant un total de 12 punts. Menys fortuna va tenir un altre català, Jan Closa, que arribava a Alpette com a segon classificat, però que va patir més del compte a la localitat del Piemont italià. Closa va acabar registrant 20 punts de penalització en total, una circumstància que el va acabar relegant al cinquè lloc de la prova i al tercer a la classificació mundialista.
A la classificació final, va ser precisament Korec qui, combinant aquest segon lloc i el quart assolit a la primera prova disputada a la localitat del Baix Llobregat nord, es va proclamar subcampió. El top-5 de la categoria l'han completat el també català Biel Castaño, que ha estat tercer i quart en les dues cites, i Hugo Tamame, que amb un doble sisè lloc ha tret profit de la seva regularitat. A Burianek, tercer a Alpette, li ha passat factura el fet de no haver participat en la prova catalana, i ha acabat en setena posició.
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