Gimnàstica artística
Laia Font, de Gironella, impulsa la selecció estatal fins a la final de l’europeu de Zagreb
La gimansta de berguedana que entrena a l’Egiba es va quedar a les portes de competir pel títol continental en els aparells de terra, salt i barra
A la classificació ‘all around’, que valora les la berguedana va acabar en tretzè lloc
La gimnasta de Gironella Laia Font ha certificat durant la jornada classificatòria celebrada durant el dia d'avui a Zagreb l’accés a la final per equips del Campionat d’Europa de Gimnàstica Artística. La gimnasta de l’Egiba ha tingut una actuació més que destacada en tres dels quatre aparells en aquesta primera fase de la competició, una circumstància que li ha permès certificar una valuosa tretzena posició en el concurs individual general.
Una classificació final que encara hagués pogut ser millor si no hagués estat per l’exercici a les barres asimètriques, on una mala nota en execució l’ha deixat amb poques opcions de mirar més amunt. El més important, però, és que Font continuarà sent una de les pals de paller del combinat estatal en la competició per equips que es disputarà diumenge a la capital de Croàcia. Una modalitat en què la selecció estatal ha aconseguit una més que merescuda setena posició que les situa entre els vuit millors i que els permet accedir a la final per combinats que tindrà lloc aquest diumenge vinent.
En aquesta modalitat en concret sembla més que complicat moure de la primera posició de la classificació l’equip rus, que torna a competir d’ençà de l’inici de la invasió militar a Ucraïna. En aquesta fase classificatòria, el polivalent quartet rus ha segellat la primera posició per equips després de completar els quatre aparells amb, com a mínim, una representant entre les tres millors notes individuals. Com a equip, aquesta superioritat s’ha traslladat al full de resultats aconseguint una puntuació total de 164,797.
Només les dues altres grans potències, com les seleccions d’Itàlia i la de la Gran Bretanya, han pogut superar la barrera dels 160 punts. Una fita que els ha permès ser segons i tercers, respectivament, en aquesta classificació per combinats. El quart lloc ha estat per Alemanya, que amb 158,963 punts ha superat el combinat francès i el dels Països Baixos per menys de dues dècimes. En setena posició ha quedat el conjunt espanyol, que s’ha quedat a gairebé vuit dècimes del neerlandès, i que ha aconseguit una mica més de 5 punts de marge respecte a Bèlgica, el darrer país classificat.
Cara i creu per començar
El combinat estatal ha participat d’aquesta fase classificatòria a la quarta subdivisió, la penúltima, que permetia al cos tècnic i les gimnastes conèixer alguns dels resultats que havien aconseguit algunes rivals. A més, han quedat enquadrades en la rotació seguint l’ordre preestablert d’aparells: salt, barres asimètriques, barra d’equilibris i terra.
Quant als interessos particulars de Laia Font, el debut individual en aquest europeu ha estat prou positiu. En l’aparell de salt ha aconseguit una puntuació de 13,633 amb un salt d’una dificultat elevada -5 punts- combinat amb una execució també molt correcta, de 8,633. Una actuació que li ha permès sumar la segona millor nota de l’equip estatal, només per darrere del 13,900 de Marina Escudero. En el seu segon intent per assolir la classificació per la final de l’aparell, ha fet un salt de 13,100 que li combina per una nota final de 13,366. Un resultat que la deixa com la primera reserva.
Menys positiva ha estat la seva actuació a les barres asimètriques, on Font ha plantejat un exercici amb una bona dificultat, però que no ha aconseguit clavar en termes d’execució. El 6,600 que li han atorgat els jutges de la prova, combinat amb els 5,3 punts de dificultat, només li han permès sumar en aquest segon aparell 11,900 punts, a gairebé 3 punts complets de la millor nota.
Una mala actuació com la de les asimètriques hagués pogut enfonsar a molts gimnastes, però Font ha demostrat que més enllà de talent, també destaca per tenir una resiliència d’elit. A la barra d’equilibris ha aconseguit el 17è millor registre amb una nota de 13,066, de nou, la segona millor de l’equip estatal després dels 13,266 d’Aitana Pacheco.
En l’últim exercici, el terra, la gimnasta de Gironella ha tornat a ser la segona millor del combinat espanyol. Ha sumat un total de 12,966 punts que li han valgut per acabar l’exercici com la 13a millor classificada a l’aparell. Curiosament, la mateixa posició que ha acabat ocupant al concurs individual general, en què Font ha sumat un total de 51,565 punts. De nou, la segona millor representant del combinat estatal en aquesta classificatòria de l’europeu de Zagreb.
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